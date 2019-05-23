Öğrencilerin başarısı atölyelerle arttı

Manisa'nın Salihli ilçesinde taşımalı sistemle eğitim veren Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, öğrendiklerini atölyelerde deneyimleyerek pekiştiriyor. İlçeye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Mahallesi'nde bulunan ve 9 kırsal mahalleden çocukların öğrenim gördüğü okulda "Çiçek Durağı", "Akıl Oyunları Sınıfı", "Müzik Sınıfı", "Kodlama Atölyesi", "Uygulama Çiftliği" ve "Organik Tarım Alanı" adı verilen atölyeler oluşturuldu. Öğrenciler, bu atölyelerde derslerine dair pek çok bilgiyi yaşayarak öğrenip hayata hazırlanıyor. Öğrenciler boş vakitlerinde "Çiçek Durağı"nda dinlenip çiçekler arasında kitap okuyor, Akıl Oyunları Sınıfı'nda yaşlarına uygun zeka oyunları ve unutulmaya yüz tutan sokak oyanları oynuyor.

SINAVLA YERLEŞİYORLAR

Kodlama Atölyesi'nde "mBotlar"la çalışan öğrenciler, kod yazmayı ve robotları programlamayı öğreniyor. Uygulama Çiftliği'nde ise tavukları besleyip yumurtalarını toplayan çocuklar, Organik Tarım Alanı'nda domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeleri yetiştiriyor. Örnek uygulamalar sayesinde, öğrencilerin sınavlardaki ve sportif faaliyetlerdeki başarıları arttı. Önceki yıllarda sınavla öğrenci kabul eden okullara çok fazla öğrenci yerleştiremeyen okul, her yıl örnek uygulamalarla hayata hazırladığı 10'a yakın öğrenciyi çevredeki liselere yerleştirmeyi başladı. Öğrenciler ayrıca il genelinde ve bölgesel ölçekte düzenlenen atletizm yarışmalarında çok sayıda madalya kazandı.

BAŞARILARI ARTTI

Ugulamalarla ilgili bilgi veren Şehit İsmail Yavuz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, okullardaki uygulamalar sayesinde öğrencilerin derslere ilgisinin arttığını ve not ortalamalarının yükseldiğini söyledi. Ateş, iyi bireyleri kaliteli bir eğitimle ortaya çıkacağına dikkati çekerek "Okulumuzda uygulama sınıflarımız, bilim atölyelerimiz ve tarım uygulama alanımız var. Ülkemizin geleceği çocuklarımız için elimizden gelen çalışmaların hepsini yapıyoruz. Bizler, öğrencilere öğretimden önce eğitimi en iyi şekilde verip onlara geleceğin lider Türkiyesini aşılamak zorundayız. Bizim asli görevimiz budur" dedi.

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ÖĞRENCİLER MEMNUN

5. sınıf öğrencisi Server Yerboğa, okulda oldukça keyifli vakit geçirdiklerini belirterek organik tohumlar ekerek tarım yaptıklarını, projelerle derslerdeki başarısının arttığını ifade etti. Sekizinci sınıfta okuyan Ramazan Gül ise projeler sayesinde derslerin daha verimli geçtiğini anlatarak "Okulumuzda kurmuş olduğumuz tavuk çiftliğimizde doğal hayatı daha iyi anlıyoruz. Böylece her şeyden keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı.