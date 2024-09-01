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Öğrencilerin heyecanı dorukta: Okullarda uyum programı yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için hazırlanan uyum programı yarın başlayacak. Uyum sürecinde ebeveynlerinden ayrılmakta güçlük çeken öğrenciler için uzmanlar, anne ve babaların sınıfta değil, okul bahçesinde beklemelerini, okula yönelik çocuklarıyla sohbet etmelerini öneriyor.

10:13 - 1/09/2024 Pazar
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Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.


Öğrencileri yarından itibaren uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. Tüm sınıf ve kademelerde ise yeni eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.


Uyum sürecinde ebeveynlerinden ayrılmakta güçlük çeken öğrenciler için uzmanlar, anne ve babaların sınıfta değil, okul bahçesinde beklemelerini, okula yönelik çocuklarıyla sohbet etmelerini öneriyor.


"2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.


'Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak'

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.


Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.


İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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