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Öğrenciye düzensiz göçmen muamelesi

Kars Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Gabonlu Andeme Allogho, ikameti uzatılmayınca okulu bırakıp ülkesine dönme kararı aldı. İstanbul’a gelmek için 24 Mayıs’ta otobüse binen Allagho’yu Erzurum’da polis alıkoydu. Kızlarından 10 gündür hiç haber alamayan aile çaresiz Gabon Büyükelçiliği’nden yardım istedi. Allagho sonunda Çatalca Geri Gönderme Merkezi’nde çıktı.

Neslihan Önder
04:00 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:26 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Jorisse Alisson Andeme Allogho
Jorisse Alisson Andeme Allogho

Türkiye’ye okumaya gelen Gabonlu öğrenci, ülkesine dönmek isterken Göç İdaresi tarafından alıkonuldu. Ailesine de bilgi verilmeyen genç kızın, günler sonra Çatalca’da olduğu ortaya çıktı.


BİLETİ OLMASINA RAĞMEN!

Kars Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Jorisse Alisson Andeme Allogho, ikameti uzatılmadığı için eğitimini yarıda bırakarak ülkesine dönme kararı aldı. Ailesi İstanbul’dan kalkan bir uçak bileti alan Andeme Allogho, otobüsle İstanbul’a gitmek üzere 24 Mayıs’ta Kars’tan ayrıldı. Erzurum’da polisin yaptığı kontrolde ise elinde bileti olmasına rağmen gözaltına alındı.


ÇATALCA’DAN ÇIKTI

O andan itibaren kızlarından haber alamayan Andeme Allogho’nun ailesi, son çare olarak Gabon Büyükelçiliği’nden yardım istedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi alan Gabon Büyükelçiliği genç kızın Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiğini öğrendi. Üzerine atılı herhangi bir suçu ya da mahkeme kararı bulunmayan genç kızın serbest bırakılmasını talep eden elçilik, 23 yaşındaki Gabonlu öğrencinin kendi ülkesine dönmesi için yeniden uçak bileti aldı. Gabonlu Jorisse Alisson Andeme Allogho 10 gün sonra dün serbest bırakıldı ve ülkesine döndü.


#Göç İdaresi
#öğrenci
#düzensiz göçmen
3 saat önce
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