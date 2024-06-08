Öğrenciye düzensiz göçmen muamelesi

Kars Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Jorisse Alisson Andeme Allogho, ikameti uzatılmadığı için eğitimini yarıda bırakarak ülkesine dönme kararı aldı. Ailesi İstanbul’dan kalkan bir uçak bileti alan Andeme Allogho, otobüsle İstanbul’a gitmek üzere 24 Mayıs’ta Kars’tan ayrıldı. Erzurum’da polisin yaptığı kontrolde ise elinde bileti olmasına rağmen gözaltına alındı.

O andan itibaren kızlarından haber alamayan Andeme Allogho’nun ailesi, son çare olarak Gabon Büyükelçiliği’nden yardım istedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi alan Gabon Büyükelçiliği genç kızın Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiğini öğrendi. Üzerine atılı herhangi bir suçu ya da mahkeme kararı bulunmayan genç kızın serbest bırakılmasını talep eden elçilik, 23 yaşındaki Gabonlu öğrencinin kendi ülkesine dönmesi için yeniden uçak bileti aldı. Gabonlu Jorisse Alisson Andeme Allogho 10 gün sonra dün serbest bırakıldı ve ülkesine döndü.