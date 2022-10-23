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YEREL GÜNDEM

Öğrenciye vegan menü

Kamu Denetçiliği Kurumu, bir öğrencinin başvurusu üzerine Bilkent Üniversitesi yönetimi ile temasa geçerek, üniversite yemekhanesinde veganlar için de seçmeli menünün servis edilmesini sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenciye vegan menü
KDK’nın tavsiyesiyle vegan menü eklendi

Vegan olan bir öğrenci, okuduğu Bilkent Üniversitesi yemekhanesinde vegan menü seçeneğinin bulunmadığını, vegan öğrencilerin en temel haklarından olan beslenme hakkını kullanamadığını, üniversite yönetimine yaptıkları başvurunun ise sonuçsuz kaldığını belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda bulundu.

YETKİLİLERLE TEMASA GEÇİLDİ

Kampüs içindeki diğer seçeneklerin de vegan öğrenciler için kısıtlı olduğunu, durumun ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını belirten öğrenci, konunun sadece üniversitelerde değil tüm ülke genelindeki toplu yemek sisteminin bulunduğu kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda da vicdan hürriyeti kapsamına değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Başvuruyu alan KDK, ilgili üniversite yetkilileri ile temasa geçti.

SERVİS BAŞLADI

KDK’nın devreye girmesi sonucu Bilkent Üniversitesi yönetimi, 1 Eylül itibarıyla seçmeli menünün servis edilmeye başlandığı yönünde bildirimde bulundu. Vegan beslenen öğrenci ve personele de diğer öğrenci ve personel ile aynı miktarda ve aynı ekonomik koşullarda yemek servis edildiğini aktaran üniversite, başvurucunun taleplerinin yerine getirildiğini bildirdi.

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