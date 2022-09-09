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ANKARA

Öğretmenden PKK propagandası: Bu gençleri Türk devleti öldürdü

Kanun Hükmünde Kararname ile 25 Kasım 2016 tarihinde göreve iade edilen 6 bin 7 öğretmen arasında bulunan Rojhat Kayran'ın sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı paylaşımları ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapılan soruşturma neticesinde göreve iadesine karar verdiği Kayran'ın PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi üzerinden terör örgütüne destek olduğu ve "Bu gençlerin ikisini de Türk devleti öldürdü." ifadesiyle terörle mücadeleyi hedef aldığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenden PKK propagandası: Bu gençleri Türk devleti öldürdü
Göreve iade edilen Rojhat Kayran'ın terör propagandası yaptığı ortaya çıktı.

Terör örgütleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan 6 bin 7 öğretmen, 25 Kasım 2016 tarihinde göreve iade edilmişti. Görevine iade edilenlerin büyük çoğunluğu eylem yapan Eğitim-Sen üyesi öğretmenler olurken en çok öğretmenin göreve iade edildiği il ise Diyarbakır olmuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK PAYLAŞIMLARI

Diyarbakır'da Kamu Hükmündeki Kararname ile açığa alınan 4 bin 319 öğretmenin arasında bulunan Rojhat Kayran'ın göreve iade edilmeden önce sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı paylaşımları ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapılan soruşturma neticesinde göreve iadesine karar verdiği Rojhat Kayran'ın PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi üzerinden terör örgütüne destek paylaşımları yaptığı görüldü.

"BU GENÇLERİ TÜRK DEVLETİ ÖLDÜRDÜ"

Kayran'ın paylaştığı söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Bu gençlerin ikisini de Türk devleti öldürdü. Devletli Rusa tören düzenlediler devletsiz Kürdü yerden sürüklediler."

Öte yandan MEB'in çatısı altında bulunan Kayran'ın terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamasını da paylaştığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

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