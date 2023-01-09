Gündem Öğretmenler 100 bin atama bekliyor
EĞİTİM

Öğretmenler 100 bin atama bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama bekleyen öğretmenler dün İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda bir araya geldi. Öğretmenler, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 100 bin Öğretmen ataması yakışır” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Öğretmenler 100 bin atama bekliyor
Öğretmenler, İstanbul Valiliği’nden aldıkları izinle Beşiktaş'ta buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından atama bekleyen öğretmenler dün İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda bir araya geldi. Öğretmenler, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına 100 bin Öğretmen ataması yakışır” dedi.

  • Öğretmenler, İstanbul Valiliği’nden aldıkları iznin ardından dün saat 13.00 itibarıyla İstanbul Beşiktaş’ta buluştu. Farklı branşlardan binlerce öğretmen bir araya gelerek “100 bin atama” talebinde bulundu. Düzenlenen etkinliğe katılamayan öğretmenler ise sosyal medya platformları üzerinden ‘100 bin atama’ istediklerini belirten paylaşımlar yaptı.


Öğretmenlerin basın açıklamasına pek çok ünlü isim de eşlik etti. Demet Akalın ve Boran Duran da katılarak atama bekleyen öğretmenlere destek verdi.

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