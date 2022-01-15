Öğretmenler icat peşinde

İstanbul’da, 2. Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması’na katılan öğretmenler, verdikleri eğitimi öğrencilerin daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla tasarladıkları projeleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 58 ilden farklı kategorilerdeki 261 materyalin yarıştığı etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nde başladı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yarışmayı, öğrencinin öğrenmesini merkeze alan, mesleki gelişimi önceleyen çok önemli bir çalışma olarak değerlendirdi.

‘BİRBİRİMİZE İLHAM OLALIM’

Öğretmenlerin mesleki gelişimi noktasında en önemli alanlardan birinin materyal kullanımı olduğunu belirten Yazıcı, “Bu materyal kullanımını destekleyecek en önemli unsur, öğretmenlerimizin kullanacakları materyalleri kendilerinin geliştirmeleri. Her öğrencimiz mutlaka öğrenebilir, öğrencilerimizin her birinin öğrenmesi kendine özgü. Birbirimizin yaptıklarından ilham alacağız, yeni değerler ve materyaller öğreneceğiz. Bunları sınıflarımıza ve çocuklarımıza taşıyacağız. Hep birlikte öğrencilerimizin gözlerine bakmaya devam edelim. Onlara saygıyla, sevgiyle bakmaya devam edelim, cesaretlendirelim” diye konuştu.

TAMAMEN ATIK MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ

Türkiye’nin eğitim öğretim alanındaki materyallerle etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen yarışmada, öğretmenlerce hazırlanan proje stantları renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu. “Uzayda Ben” projesinin sahibi, Beşiktaş 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni Sibel Genç, yarışmaya bilim insanı olmak isteyen eski öğrencisi Poyraz Karakaya ile katıldı. Projenin, Karakaya’nın hayali olduğunu söyleyen Genç, “Poyraz, 1. sınıftan beri astronot olmak istediğini söylüyordu. Böyle bir tasarım yarışması gelince ‘Poyraz, hayalini gerçekleştirmeye ne dersin?’ dedik. Önce hayal ettik, sonra uzayla ilgili araştırma yaptık, uygulama aşamasına geçtik. Yaratıcı drama etkinliğiyle uzay ve evreni yaptık. Sonra keşfettik, öğrendik. Projemiz tamamen atık malzemelerden üretildi” ifadelerini kullandı.

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İLK ÜÇE GİRENLERE ÖDÜL