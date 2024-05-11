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Öğretmenlere şehitlik ve gazilik

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:30 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Taslak aşamasındaki Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla birlikte yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Buna göre öğretmenler ile bakanlık personelinden terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle hayatını kaybedenlere şehitlik belgesi, yaralananlara ise gazilik belgesi verilebilecek. Ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşmaları durumunda kınama cezası verilecek. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve öğretmen atama şartını taşıyan yöneticilere hususi damgalı pasaport verilebilecek. Ek ders ücretinde gece-gündüz farkı da kaldırılarak katsayı 160 göstergeye çıkacak. Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan suçların yanında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan cezanın süresine ve türüne bakılmaksızın öğretmen olmak için başvuramayacak.


Eğitimde şiddete karşı yeni yasal düzenleme: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'müsterih olun' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni öğretmen kanununa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir." diyen Erdoğan, İstanbul'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'a rahmet dileyip "Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız." dedi. Erdoğan, yeni yasal düzenlemeyle öğretmene şiddette tutuksuz yargılamanın önüne geçileceğini, öngörülen cezaların yarı oranında artırılacağını ve ceza ertelemelerinin engelleneceğini bildirdi. Ayrıca özel kurumlarda çalışan öğretmenlere yönelik suçlar da kamu görevlisine yapılmış sayılacak.

#öğretmen
#şehitlik
#gazilik
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