Öğretmenlere şehitlik ve gazilik

Taslak aşamasındaki Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla birlikte yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Buna göre öğretmenler ile bakanlık personelinden terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle hayatını kaybedenlere şehitlik belgesi, yaralananlara ise gazilik belgesi verilebilecek. Ayrıca öğretmenlere, öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşmaları durumunda kınama cezası verilecek. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve öğretmen atama şartını taşıyan yöneticilere hususi damgalı pasaport verilebilecek. Ek ders ücretinde gece-gündüz farkı da kaldırılarak katsayı 160 göstergeye çıkacak. Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan suçların yanında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan cezanın süresine ve türüne bakılmaksızın öğretmen olmak için başvuramayacak.