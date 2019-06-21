Öğretmenlik kontenjanları azaltıldı

Yükseköğretim Kurumu, (YÖK), üniversitelerin 2019 kontenjanlarını belirledi. Devlet üniversitelerinde 288.821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74.735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. Buna göre; ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunuyor. Açıköğretim Fakültelerinde ise 2019 yılında 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172.125 kontenjan verildi. Açıköğretim kontenjanları dahil tüm kontenjanların toplamı 1.007.191 oldu.

SAĞLIKTA İKİNCİ ÖĞRETİM KONTENJANLARI AZALTILDI

Öğretmenlik Programları Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin öğretmenlikle ilgili sunduğu ihtiyaç analizleri doğrultusunda YÖK tarafından öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık %10 oranında azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi. Sağlık Programları yine bu kurulda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, bazı sağlık programlarının kontenjanlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki görüş ve önerileri de değerlendirilerek sağlık alanı ile ilgili programlarda yeni bir planlamaya geçildi. İlk adım olarak ikinci öğretim önlisans sağlık programları için program ve kontenjan sayılarında azaltmanın yapılması tercih edildi. Kontenjanlar, Tıp programında 15.050, Diş Hekimliği’nde 6.680, Eczacılık’ta 3.524, Ebelik’te 3.690, Hemşirelik’te ise 15.033 olarak belirlendi.

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KILAVUZDA GELECEĞİN MESLEKLERİNE YER VERİLDİ

Hukuk fakültelerinin kontenjanları 16 bin 97 oldu. Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin programlarının kontenjanı 5 bin 201, Mimarlık programlarının kontenjanı 8 bin 641, Mühendislik programlarının kontenjanı 77 bin 430, Temel Bilimlerde ise kontenjan 10 bin 87 oldu. YKS tercih kılavuzunda geleceğin meslekleri olarak addedilen “Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Dijital Medya ve Pazarlama, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi, Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon gibi lisans ve önlisans programlarına da yer verildi.

Doktora öğrencisine çifte burs müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkanı sunulduğunu bildirdi. Varank, geçmiş dönemlerde TÜBİTAK uygulama esasları gereği aynı anda 2 kurumdan burs alınamadığını hatırlattı. Artık TÜBİTAK’ın, YÖK 100/2000 Doktora Programı’ndan burs alan yaklaşık 3 bin 700 öğrenciye çifte burs imkanı sunulduğuna işaret eden Varank, “TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı kriterlerini yerine getiren adaylar çift burs alma imkanına sahip olacak. Böylece aldıkları burs TÜBİTAK tarafından aylık 4 bin 500 liraya tamamlanacak” dedi.

YKS tercihleri 23-29 Temmuz’da

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandığını, tercihlerin 23-29 Temmuz’da alınacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-YKS kontenjan toplamlarına ilişkin tablolara yer veren ve sınav sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanacağını aktardı. Aygün, “2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ‘http://osym.gov.tr’ internet sitemizde yayınlanmıştır. Tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.