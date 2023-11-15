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Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye oldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden 'koşullu salıverilme' kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi.

21:54 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:57 - 15/11/2023 Çarşamba
DHA
Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden tahliye edildi.

Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden tahliye edildi.

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalanmıştı.

24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi.

Ogün Samast tahliye oldu

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi cezaevinden saat 19.50’de tahliye edildi.

Samast’ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

#Ogün Samast
#Hrant Dink
#Agos Gazetesi
#Cinayet
29 dakika önce
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