Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve eşi sağlık durumlarıyla ilgili şikayetleri sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

OKSİJEN DESTEĞİ ALIYOR

Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Asiltürk'ün, Ankara Şehir Hastanesi'nde oksijen desteğiyle tedavisi sürüyor.

TOPARLANMA SÜRECİNDE

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi paylaştı. Kurdaş, Asiltürk'ün toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Asiltürk Bey'in sağlık durumu düne göre çok daha iyi. Toparlanma sürecine giriyor diyebiliriz" notunu düştü.

GÜNDEM Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Mahmut Besim- Fatma Asiltürk çiftinin çocukları olarak dünyaya geldi. İçişleri Eski Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak uzun yıllar hizmette bulundu.

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Oğuzhan Asiltürk, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirmiş daha sonra da siyasete girmiştir.

Milli Selamet Partisi (MSP) Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kalan Asiltürk, daha sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı.

Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede Refah Partisi genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Fazilet Partisi'ne girdi.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanlığına seçilen Oğuzhan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı da bulunmaktadır.

Milli Görüş'ün son partisi Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı görevine devam eden Oğuzhan Asiltürk evli ve dört çocuk babasıdır.

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