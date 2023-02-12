|
Gündem

Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

BaBala TV Twitter hesabından yapılan bazı paylaşımlarda depremzedeler arasında korku ve paniğe neden olunduğu ve arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu için Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

18:30 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Oğuzhan Uğur.

Oğuzhan Uğur.

Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı” iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sekteye uğrattı.

Babala TV'nin moderatörlüğünü yapan Oğuzhan Uğur konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekip arkadaşının yanlış teyit aldığını söylerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yavaşlatan asılsız “Yarseli Barajı patladı” iddiası için ise "
olabilir
" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez üsleri olan 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda “BaBala TV” isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu, bu paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak “BaBala TV” isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan UĞUR hakkında ve paylaşım ile ilgili sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında TCK.nun 217/A maddesi kapsamında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturmaya başlanılmış, olayın aydınlatılması için gerekli talimatlar verilmiştir."

Bakanlık AFAD vali yalanladı: Hatay'da kaosa neden olan 'Yarseli Barajı patladı' yalanını Babala TV yaymış
Bakanlık AFAD vali yalanladı: Hatay'da kaosa neden olan 'Yarseli Barajı patladı' yalanını Babala TV yaymış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik iddialar sonrası kentte panik oluştu. Bölgedeki vatandaşlar araçlarla ya da koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. İnsanların bulundukları alandan kaçmaya başlamasının ardından polis ve jandarma iddianın asılsız olduğunu bildirdikleri anonslarla oluşan panik havasını engellemeye çalıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hatay’da Yarseli Barajı’nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. Asılsız iddiaları ilk olarak Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV'nin piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Bugün AFAD Risk Azaltma Müdürü Tatar da baraj iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "sosyal medyadan gördüğünüz her bilgiye inanmayın" diye konuştu.



#Oğuzhan Uğur
#Soruşturma
#Twitter
#Babala
1 saat önce
default-profile-img
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Selçuk Bayraktar: BAYKAR olarak bin kalıcı konutla konut seferberliği başlatıyoruz
CHP’li Samandağ ilçe başkanından yardım dağıtan gönüllülere: Burada her şeyi CHP yapıyor ne işiniz var sizin?
Enkazda bulunan detay yürek burktu
Destici: Yağmacılara devlet ve güvenlik güçleri gerekli dersi veriyor
İki yaşındaki Yavuz 159 saat sonra enkazdan gülümseyerek çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.