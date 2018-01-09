OHAL 6. kez uzatılıyor

Bozdağ, “OHAL bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu’nun gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL’in uzatılmasına karar verecek. "

Yılın ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat 50 dakika süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. OHAL’in bir kez daha uzatılacağını belirten Bozdağ, “OHAL bir defa daha uzatılacak. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu’nun gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL’in uzatılmasına karar verecek. Bu da Parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir” dedi.

SAYGIN BİR LİDER

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, adaylık konusunda Erdoğan’a desteğini değerlendiren Bozdağ, şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli Türk siyasetinde saygın bir lider dürüst bir siyaset anlayışı var ikili oynamayan birisi. Sayın Bahçeli’nin sabahki açıklamaları çok net açıklamalar. MHP’nin 2019 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını kendisinin de aday olmayacağını açıkça ifade etti. Bu kararla ilgili değerlendirme yapma hakkını kendimizde görmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme konusundaki açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı malum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP ve AK Parti Yenikapı ruhuna sonuna kadar sahip çıkan anlayışa sahip.”

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ABD’DE DENİYORLAR

ABD’deki Türkiye’ye yönelik kumpas davasına ilişkin bir soruya Bozdağ, “Çok net söyledik siyasi bir davadır hukuki bir dayanağı yoktur. Savcısı FETÖ’cülerin cesaretlendirdiği biri olduğu gibi yargılamayı yapan hakim FETÖ’cülerin organizasyonunda getirilen bir hakim. FETÖ’cü firari komiser yardımcısı hem 17 Aralık’ın soruşturmasını yürüten polisteki ekip amiri hem de ABD’deki yargılamanın kilit yalancı tanığı. Bu dava FETÖ, CIA, FBI ve ABD’deki bazı yargı görevlilerinin işbirliğiyle 17-25 Aralık sürecinde Türkiye’de başarılamayanı, ABD yargısı eliyle başarma teşebbüsüdür” karşılığını verdi.

MART AYINA KADAR

Uyum yasalarının çıkarılması konusunda tarih veren Bozdağ, “Seçim yasaları ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmiş olması nedeniyle çıkarılacak uyum yasaları son derece önem arz etmektedir. 2018 yılında parlamentonun gündemine gelecektir. 2018, uyum yasalarının yoğun görüşüldüğü bir yıl olacaktır. Seçim yasalarının Mart’tan önce parlamentodan çıkarılmasını hedefliyoruz. Bu yasalar içerisinde seçim ittifakı konusu da ele alınacaktır. Sayın Bahçeli’nin formül önerisi de değerlendirilecek” dedi.

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