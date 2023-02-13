|
Gündem

OHAL bölgesinde sağlık alanında yeni tedbirler alındı

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Sağlık Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

00:42 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Kararnameye göre, mesleğini serbest olarak icra eden eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince, valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilecek.


  • OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki serbest eczaneler, ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.

Ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri, reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak.

OHAL süresince Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarları, ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek.


Depremzedeler konteyner yapıyor
Depremzedeler konteyner yapıyor

Deprem bölgesi Malatya’da, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayan Kızılay Sistem Yapı’ya ait, Barınma Sistemleri Üretim Fabrikası’ndaki çalışmaları Yeni Şafak muhabiri Emre Ün yerinde inceledi. Kızılay Sistem Yapı Genel Müdürü Üzeyir Pala, barınma ihtiyacının giderilmesi noktasında yapılan çalışmaları Yeni Şafak muhabiri Emre Ün’e anlattı. Pala, fabrika çalışanlarının çoğunun depremden zarar gördüğünü, yakınlarını kaybettiğini, ve evlerinin yıkıldığını söyledi. Bu kısıtlı imkanlara rağmen Üzeyir Pala, çalışanlarıyla birlikte, büyük bir hızla işe koyulduklarını ifade etti. Fabrikanın kısa vadede depremzedeler için üretmek istediği konteyner sayısını Pala, günlük elli olarak açıkladı.


#Resmi Gazete
#OHAL
#Sağlık
#Kararname
1 saat önce
default-profile-img
OHAL bölgesinde sağlık alanında yeni tedbirler alındı
Avrupa ülkelerinden kolay vize: Depremzedeler yurt dışındaki akrabalarının yanına gidebilecek
Naci Görür deprem politikasını övünce Fox TV spikeri ne yapacağını şaşırdı
Bakan Çavuşoğlu ABD uçak gemisi iddialarına son noktayı koydu: İzin vermeyiz
Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Depremzedeler konteyner yapıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.