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POLİTİKA

OHAL sonrası komisyonda kabul edildi

OHAL’in kaldırılması sonrasında FETÖ ile mücadelenin sekteye uğramaması için hazırlanan yeni terörle mücadele düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen teklife göre; valiler kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek.

ASKERİ MAHALLER ARANABİLECEK

Askeri birlik komutanının veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine askeri mahallelerde kişilerin üstleri, araçları aranabilecek. Sıkıyönetim Kanunu yürürlülükten kaldırılacak. Birlik komutanı veya kurum amirinin yazılı emri üzerine askerlik yükümlülüğünü yerine getiren er ve erbaşların üstleri, özel kağıtları eşyaları aranabilecek.

DÖRT GÜNE KADAR GÖZALTI SÜRESİ

Açık yerlerde toplantı ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla, kapalı alanlardaki toplantılar ise saat 24'e kadar yapılabilecek.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarafı olduğu hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk usulü uygulanmayacak. Gözaltı süresi yakalama anından itibaren 48 saat, toplu işlenen suçlarda dört günü geçemeyecek.

KAYYUM ATAMAYA 3 YIL DAHA DEVAM

Görevden uzaklaştırma veya açığa alınma işlemi tesis edilen ve ilgili mevzuatta yer alan süreleri dolan kamu görevlilerinin durumu, işlemi tesis eden makamca en geç 3 ay içinde gözden geçirilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF'nin OHAL süresince kayyım atanmasına ilişkin hüküm, 3 yıl daha devam edecek.

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