OHAL tercih değil zaruretti

AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan’ın imzasını taşıyan, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

ARTIK HÜKÜMET TASARISI OLMAYACAK

Komisyon Başkanı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Adalet Komisyonu’nun teknik çalışma yapan tam bir hukuk komisyonu olduğunu belirterek Türkiye’deki çok önemli kanunların bu komisyondan geçtiğini söyledi. Teklif sahibi olarak komisyona AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin bilgi verdi. Görüşmelerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da hazır bulundu. Görüşmeler sırasında söz alan Adalet Bakanı Gül, bu yeni dönemde artık hükümet tasarısı olmayacağını, milletvekillerinin vereceği kanun tekliflerinin görüşüleceğini söyledi.

İSTİSNAİ ANCAK MEŞRU BİR UYGULAMA

Gül, 21 Temmuz 2016’dan beri 2 yıldır uygulanan OHAL döneminden geçilen olağan dönemde ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hakkında verilen teklifin hayırlı olmasını diledi. Adalet Bakanı Gül, Meclisin ikinci kez gazi unvanı aldığı 15 Temmuz’un ardından, Anayasa’nın 120. maddesi uyarınca 21 Temmuz’dan itibaren OHAL ilan edilmesine karar verildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

32 KHK YAYINLANDI

“OHAL rejimi, istisnai ancak meşru bir yönetim biçimidir, anayasal bir müessesedir. Tüm bu düzenlemelere uygun bir şekilde, 2 yıl hem Meclisimiz hem hükümetimiz tarafından Anayasa’ya uygun şekilde bu süreç yönetilmiştir. Bugüne kadar OHAL 7 kez uzatıldı. Bu süreçte 32 ayrı KHK yayınlandı. Bu KHK’lerde Meclisin onayına derhal sunulmuş ve Meclisimiz tarafından da kanunlaştırılmıştır.”

Bakan Gül, OHAL kararnameleri ile etkilenen tüzel ve gerçek kişilerin itiraz ve başvuru yolu olarak müracaat etmesi adına, OHAL İşlemleri Komisyonu kurulduğunu söyledi.

GÜVENLİK-ÖZGÜRLÜK DENGESİ KORUNDU

“AK Parti’nin OHAL ilanı keyfekeder tercih değildi, bu bir zaruretti. Devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için düşünülmüş bir çare idi” diyen Gül, bu süreçte ne özgürlüklerin güvenliğe ne de güvenliğin özgürlüğe asla feda edilmediğini aktardı. Gül, OHAL döneminde başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütleriyle etkin ve hızlı mücadelenin sürdürüldüğünü anlatarak “Son 40 yıldır devletin sinir uçlarına kadar nüfuz eden bir casusluk organizasyonu ve terör örgütünü bünyemizden temizlemek başka türlü mümkün olamazdı. Bugün önemli bir başlangıçtır. En başta OHAL’in psikolojik etkilerini ortadan kaldıracağız. Yeni sistemle birlikte Türkiye güç kazanacak. Benzer bir dönemi yaşayan Fransa’da OHAL’den olağan döneme geçerken benzer tedbirler almıştır” değerlendirmesini yaptı.

EKONOMİ MORAL BULUR

OHAL’in kaldırılmasından sonraki yeni dönemde, ekonominin de moral bulacağını, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkeye güveninin artacağını vurgulayan Abdulhamit Gül, yeni dönemin reform ve atılım dönemin olacağına dikkati çekti.

Geçiş sürecine ihtiyaç var

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, "Türkiye'nin bir daha asla FETÖ gibi bir terör örgütüyle yüz yüze gelmemesi, mevcut terör örgütünün tamamen ülkeden kazınması ve muhtemel başka terör örgütlerinin uygulayacakları eylemler ve planlarla ilgili olarak hukuki düzenlemelerin bir geçiş dönemi süreci içerisinde olması gerektiğine inandığımız için böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. OHAL içerisinde temel anlamda darbeyle alakalı, bunu yapan FETÖ'nün önlenmesiyle ilgili çok fazla girişim olmakla beraber Türkiye'nin bir geçiş sürecine ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin geçmişteki darbelerin hiçbirisine benzemediğine işaret eden Zengin, "Yöntemi, bürokrasi içerisindeki yerleşme süreci, alaka gösterdiği kurumlar itibarıyla Türkiye ve dünya da hiç görülmeyen yöntemlerle gerçekleşmiş bir darbe girişimiydi" diye konuştu.

AB VE İNGİLTERE'DEN OLUMLU MESAJ

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya koyulan OHAL'in kaldırılması memnun edici bir adım" ifadesine yer verildi. İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ise, resmi Twitter hesabından, "Türkiye'de olağanüstü halin kaldırılması kararından son derece büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

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