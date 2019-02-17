OHAL’e yeni mahkeme

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası 125 bin 678'i ihraç olmak üzere toplam 131 bin 922 işlem yapıldı. Söz konusu işlemlere karşı itirazların incelemesi için OHAL Komisyonu kurulurken, komisyon kararlarına karşı da yargı yolu açıldı. OHAL Komisyonu'na 125 bin 600 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yaklaşık 50 bini sonuçlandırıldı, 75 bin civarında başvurunun inceleme çalışmaları ise sürüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AY ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR

Hala komisyonun önünde 75 bin dosyanın bulunması ve mahkemelerin iş yükünün her geçen gün artması nedeniyle HSK harekete geçti. Daha önce Ankara 19, 20, 21 ve 22. İdare Mahkemelerini özel yetkili mahkemeler olarak belirleyen HSK, söz konusu dört mahkemenin yanısıra 24. İdare Mahkemesi'nin de özel yetkili idare mahkemesi olarak faaliyete geçirilmesine karar verdi. Kurulun bir başkan ile 4 üye görevlendirdiği Ankara 24. İdare Mahkemesi, 4 Mart 2019 tarihinden itibaren çalışmalara başlayacak.