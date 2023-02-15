Okçular Vakfı 100 oba kuruyor

Okçular Vakfı, depremin yaralarını sarmak için bütün ekibi ile seferber oldu. İlk olarak AFAD’ın koordinasyonunda, katkı sağlayabilecek personelini arama kurtarma ekiplerine destek olması için sahada görevlendiren vakıf, temin ettiği iki TIR yardım paketini deprem bölgesine ulaştırdı. Üçüncü TIR da bölgeye gönderilmek üzere hazırlandı. Bunların yanı sıra, Ahlat ve Malazgirt’te millî park alanlarındaki 100 adet oba çadırının da Kahramanmaraş’ta kurulumunun yapılması için çalışmalar başladı.