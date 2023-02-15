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Okçular Vakfı 100 oba kuruyor

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgeye yardım seferberliği devam ediyor. Okçular Vakafır AFAD koordinasyonunda 100 adet oba kuracak.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Okçular Vakfı deprem bölgesine oba kuruyor.

Okçular Vakfı deprem bölgesine oba kuruyor.

Okçular Vakfı, depremin yaralarını sarmak için bütün ekibi ile seferber oldu. İlk olarak AFAD’ın koordinasyonunda, katkı sağlayabilecek personelini arama kurtarma ekiplerine destek olması için sahada görevlendiren vakıf, temin ettiği iki TIR yardım paketini deprem bölgesine ulaştırdı. Üçüncü TIR da bölgeye gönderilmek üzere hazırlandı. Bunların yanı sıra, Ahlat ve Malazgirt’te millî park alanlarındaki 100 adet oba çadırının da Kahramanmaraş’ta kurulumunun yapılması için çalışmalar başladı.



#Okçular Vakfı
#Deprem
#100 adet oba
2 saat önce
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Okçular Vakfı 100 oba kuruyor
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