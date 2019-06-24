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Gündem Okmeydanında dönüşüm heyecanı
İSTANBUL

Okmeydanı’nda dönüşüm heyecanı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Okmeydanı sakinleriyle buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Okmeydanı’nda merakla beklenen kentsel dönüşümün müjdesini verdi. Kurum, “İnşallah yılsonuna kadar etaplar halinde kentsel dönüşüm projesine başlamak istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum, ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
Murat Kurum, ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Beyoğlu Belediyesini ziyaret ederek Başkan Haydar Ali Yıldız ile bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Görüşmede, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili son durum da değerlendirilerek izlenecek yol haritası belirledi. Bakan Kurum ve Başkan Yıldız görüşmenin ardından Okmeydanı sakinleriyle bir araya gelerek, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili müjdeyi verdiler.

BÖLGE İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Okmeydanı sakinlerinin merakla beklediği müjdeli haberi veren Bakan Kurum, “Beyoğlu’na geldiğimizde dedik ki, bu kentsel dönüşümü yapacağız. Nasıl yapacağız? Yerinde yapacağız, hızlı yapacağız, yatay mimari esaslı yapacağız. Bu mahallede oturan kardeşlerimiz yine yaptığımız yeni projede de birlikte yaşayacaklar” dedi.

YILSONUNDA BAŞLIYOR

Okmeydanı’nı yıllardır beklenen kentsel dönüşüm heyecanının sardığını dile getiren Bakan Kurum, “Bu sözlerle karşınıza geldik ve kentsel dönüşüm projesini hakkaniyet çerçevesinde yapacağız demiştik. Şimdi sözümüzü tutma zamanı. 1,5 milyon metrekarelik alanda yaklaşık 8 bin 300 binanın, 25 bine yakın bağımsız bölümün yer aldığı Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesini başlatıyoruz. Temmuz ayında bölgede kuracağımız irtibat ofisi ile vatandaşımızın mülkiyet ve imar problemlerine ilişkin taleplerini alacağız. İnşallah yılsonuna kadar da bütün adalarda anlaşmak suretiyle etaplar halinde kentsel dönüşüm projesine başlamak istiyoruz” diye konuştu.

DÖNÜŞÜM RIZAYA DAYALI OLACAK

Başkan Yıldız ise, “Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm rızaya dayalı olacak, zorla bir kentsel dönüşüm değil. Rızaya dayalı, istişareyle ve adalet üzerine olacak. Ve biz diyoruz ki, Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm sizlerin hakları korunarak, yani bir kesinti yapılmadan Okmeydanı’nda kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Bunun için de belediyemizde değerli bakanımızı ağırladık, kendilerine bilgilerimizi arz ettik. İstiyoruz ki, bir an önce sizlerin rızasıyla, hiç kimseyi mağdur etmeden depreme dayanıklı, yeşil alanları, otoparkları olan ve daha güvenli bir Okmeydanı’nı hep birlikte inşa edelim. Bizim isteğimiz dün buydu, bugün de bu. İstiyoruz ki hep birlikte bunu başaralım” ifadelerini kullandı.

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