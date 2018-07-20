Gündem Oktar operasyonunda hazine ele geçirildi
İSTANBUL

Adnan Oktar operasyonunda 1 milyon 500 bin lira ve 119 silah ele geçirildi

Oktar operasyonunda hazine ele geçirildi

Soruşturma kapsamındaki operasyonlarda, 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildiği öğrenildi. Adnan Oktar'a ifadesinde 353 soru sorulduğu ve şüphelinin 164 sayfa ifade verdiği aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Çocuklara karşı cinsel istismardan askeri casusluğa kadar 31 ayrı suçlama yapılmıştı.
Çocuklara karşı cinsel istismardan askeri casusluğa kadar 31 ayrı suçlama yapılmıştı.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, şüphelilerin, yetim bir erkek çocuğun mal varlığına el koymak için, onu örgüt üyesi kadınla ilişkiye zorladığı ve sözde evlendirdiği ileri sürüldü.

Adnan Oktar'la sosyal medya hesabı üzerinden irtibat kurduğunu iddia eden küçük yaştaki kız çocuğu ise Oktar'ın ve başka erkeklerin tecavüzüne uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

164 sayfalık ifade verdi

Operasyon kapsamında hazırlanan polis fezlekesinin 2 bin 100 sayfa olduğu, yaklaşık 2 yıl süren çalışma kapsamında 17 mağdur çocuk ve çok sayıda kadının ifadesinin alındığı öğrenildi. Oktar'a ifadesinde 353 soru sorulduğu ve şüphelinin 164 sayfa ifade verdiği aktarıldı.

1 milyon 500 lira para ele geçirildi

Bu arada, soruşturma kapsamındaki operasyonlarda, 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde çok sayıda gizli çekilmiş cinsel içerikli videonun bulunduğu ileri sürüldü.

Mağdur bir kadının, ifadesinde, Adnan Oktar'ın kendisine bakarak "Aşkım" demesini istediğini, bunu yapmadığı için kendisini darp ettiğini anlattığı öğrenildi. Dört saat şiddet gördüğünü öne süren kadının, "Aşkım" demek zorunda kaldığını, Oktar'ın bir süre sonra yanına gelerek kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı belirtildi.

Asker yasağı

İtirafçı olan O.I'nın ise 2014 yılında Çin'le ticaret görünümü altında yapılan hayali işlemlerle örgüte 4 milyon dolar kazandırdığını iddia ettiği öğrenildi. Başka bir örgüt üyesinin ise erkek örgüt üyelerinin askere gitmesine izin verilmediğini belirttiği kaydedildi.

Oy kullanma yasağı

Başka bir mağdurun ise Oktar'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan referandumda tüm örgüt üyelerine oy kullanma yasağı getirdiğini savundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

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