Gündem Oktarın dijital arşivi ele geçirildi
İSTANBUL

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi

Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi

Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gözaltına alınan ve dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonunda Ümraniye’de bir deponun basıldığı ve örgütün dijital arşivinin de ele geçirildiği bildirildi.

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Oktar'ın örgütüne ait depodan bir kamyon dolusu malzeme çıkarken, dijital arşiv de polis tarafından ele geçirildi.
Oktar'ın örgütüne ait depodan bir kamyon dolusu malzeme çıkarken, dijital arşiv de polis tarafından ele geçirildi.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonlar tutuklamaların ardından da devam ediyor.

İstanbul Emniyeti, Ümraniye’de bir depoya düzenlediği operasyonda Oktar grubunun dijital arşivini de ele geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre, 2 bin 500 adet telefon, laptop ve harddisklerden oluşan arşivin incelenmesi için Siber Şube Müdürlüğünde özel bir ekip oluşturuldu.

Bir kamyona yüklenerek Emniyete getirilen dijital malzemelerin deşifre edilmesiyle örgütün tüm yönleriyle deşifre edileceği belirtildi. Ev ve işyerlerinden ele geçen dijital malzemelerinde aynı ekip tarafından incelendiği kaydedildi.

Oktar'ın yatına da el konuldu

Adnan Oktar’ın kullandığı ve Kandilli’de demirli olan yata da el konulduğu bildirildi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden terk olan Adnan Oktar’ın kediciklerin yağlı boya nü resimlerini tanıdığı ressamlara yaptırdığı, daha sonra resimleri kendi yaptığını söylediği ortaya çıktı. Adnan Oktar’ın okul yıllarında aşık olduğu bir kıza benzetmek için kediciklere estetik yaptırdığının bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Örgüt üyelerini polis baskınına karşı eğitmiş

Adnan Oktar’ın polisin operasyon yapma ihtimalini değerlendirerek aylar önce örgüt üyelerine gözaltına alındıklarında ne yapacaklarını, nasıl ifade vereceklerinin eğitimini verdirdiği, ifadelerdeki inkar benzerliğinin de bundan kaynaklandığı belirlendi. İtirafçı olan örgüt üyeleri eğitimin ayrıntılı olarak verildiğini söyledikleri belirtildi.

Adnan Oktar Emniyette 13 saat süren ifadesinde 353 soru yöneltildiği, ifadenin 164 sayfa tuttuğu, hakkındaki iddiaları tümüyle reddettiği öne sürüldü. Operasyonda 187 kişi gözaltına alınmış, 168 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında örgüte bilgi aktaran bir polis ve mübaşirinde bulunduğu bildirildi.

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