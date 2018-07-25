Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar Oktar'ın evlerinden cephanelik çıktı Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Oktar'a ait operasyonlarda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda merminin ele geçirildiği belirtildi.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2018, 11:17 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018, 11:43 IHA