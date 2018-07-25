Gündem Oktarın evlerinden cephanelik çıktı
İSTANBUL

Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar

Oktar'ın evlerinden cephanelik çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Oktar'a ait operasyonlarda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda merminin ele geçirildiği belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar Emniyet'te sergilendi.
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar Emniyet'te sergilendi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi.

Adnan Oktar'a yönelik operasyonda ele geçirilen silahlar Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Adnan Oktar Grubunun ele geçirilen silahları görüntülendi
OYNAT 01:48
Adnan Oktar Grubunun ele geçirilen silahları görüntülendi
Adnan Oktar Grubuna gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar 'yok artık' dedirtti.
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