Oktar'ın evlerinden cephanelik çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi. Adnan Oktar'a yönelik operasyonda ele geçirilen silahlar Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. OYNAT 01:48 Adnan Oktar Grubunun ele geçirilen silahları görüntülendi Adnan Oktar Grubuna gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar 'yok artık' dedirtti. YORUM YAP Google Plus'ta paylaş Whatsapp'ta paylaş Bip'te paylaş PID.initComment({ entity: { key: 'video-2180765', title: 'Adnan Oktar Grubunun ele geçirilen silahları görüntülendi', url: 'https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/adnan-oktar-grubunun-ele-gecirilen-silahlari-goruntulendi-2180765', reactionSetId: 'responsive' }, compactRating: '#box-rate-2180765' }); GÜNDEM FETÖ Elebaşı ile Oktar aynı kod adını kullanmış GÜNDEM Adnan Oktar'ın cezaevindeki ilk isteği