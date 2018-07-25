Oktar'ın ilk ziyaretçileri belli oldu

Bir hafta önce tutuklanan ve Edirne F Tipi cezaevine nakledilen Oktar yakınları tarafından ziyaret edildi.

Oktar, ilk iki gün kameralı gözlem odasında cezaevinin psiko-sosyal uzmanları tarafından müşahede altında tutulduktan sonra 3 kişilik bir koğuşa nakledildi. Oktar'ın ilk ziyaretçileri ise dün geldi.

AĞABEYİ VE YEĞENİ ZİYARETİNE GİTTİ

Oktar'ın kadın doğum uzmanı abisi Kenan Oktar ve yeğeni Gamze Oktar, Oktar'ı cezaevinde ziyaret etti. Oktar, abisi ve yeğeniyle cam paravanın arkasından ahizelerle görüştü. Görüşmeye cezaevi görevlileri de nezaret etti. Yarım saatlik görüşmenin ardından Kenan Oktar ve Gamze Oktar cezaevinden ayrıldı.

HAFTADA BİR HAKKI VAR

Oktar'ın normal şartlarda ilgili kanuna göre yakınlarıyla haftada bir kapalı görüş; ayda bir kez de açık görüş yapma hakkı var. Ancak disiplin cezası aldığı takdirde bu hakkı kısıtlanabilir.

169 TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamıdna Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj', 'mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma' ve 'cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlardan tutuklanmasına karar verilmişti.

Operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmış bunlardan 168'i tutuklanmıştı. Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın da dün tutuklanmasıyla bu sayı 169 oldu. Bazı firari zanlılar ise halen aranıyor.

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