Oktar’ın MİT TIR’larıyla tuhaf ilişkisi

İstanbul Başsavcılığı, Adnan Oktar’ın FETÖ’yle ilginç irtibatlarını deşifre etti. Gülen’in konuşmalarının yayınlandığı Herkul.org’un mobil uygulamasını yükleyemeyen örgütün, Oktar’ın iki adamından yardım istediği belirlendi. Apple Store’daki yükleme bilgileri ise MİT TIR’larını durduran Astsubay Yasin Yalçınkaya adına kayıtlı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Oktar’ın FETÖ’yle ilginç irtibatlarını deşifre etti. Şüpheliler arasında yer alan Bora Yıldız ve Mehmet Ender Daban’dan ele geçen bilgisayarda FETÖ elebaşının sohbetlerinin yer aldığı ‘Herkul.org’ sitesinin ‘iPhone’ uygulamasının kurulum dosyası ve kodlarını içeren bir dosyaya rastlandı. Bu kodların FETÖ tarafından Apple Store’a yüklenemediği Oktar grubundan yardım istendiği belirlendi.

MİT TIRINI DURDURAN ASTSUBAY

Dosyanın içerisinde yer alan kısa notta ‘Herkul’ sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyalarının, Yasin Yalçınkaya’ya ait yetkilendirme bilgileriyle Apple Store’a yüklenmesi istendi. Yapılan incelemelerde Yasin Yalçınkaya’nın MİT TIR’larının durduran astsubaylardan bir tanesi olduğu ortaya çıktı. Astsubay Yalçınkaya’nın TIR’ların durdurulmasına ilişkin çekim yapan ekip içerisinde olduğu belirlenirken, TIR’ların durdurulmasına ilişkin dava kapsamında 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

APPLE’A GÖNDEREMEDİK

İşte ele geçirilen o not: “Iphone uygulamamızı hazırlayan kişi herkul.org sitesinin uygulamasını yapmış ancak kendisi Apple’a gönderememiş. Bizden rica etmişti. Onun kullanıcı adıyla ve ismiyle Apple’a göndermeniz mümkün mü acaba?” açıklaması ile birlikte “Apple uygulama geliştirici kullanıcı adı; coskun@seas.ucla.edu şifre aybur7786, uygulama Yasin Yalçınkaya ismiyle gönderilebilir.”

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FETÖ SÜMENALTI ETTİ

İddianameye göre Oktar grubu hakkında FETÖ’nün emniyette etkin olduğu 2007 yılında benzer suçlamalarla bir suç örgütü dosyası hazırlandı. Sonradan FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan bir kısmı hüküm giyen FETÖ üyeleri tarafından hazırlanan dosyada, müşteki pozisyonundaki isimler, şüpheli pozisyonuna evrildi.

ÖZ’LE ERGENEKON’U GÖRÜŞTÜLER

2008 yılında örgütün üst düzey yöneticileri tarafından hukuk grubunda faaliyet gösteren avukatlara, Ergenekon soruşturmalarına katılım için dilekçe sunulması ve FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz’den randevu alınması talimatı verildi. Alınan randevu sonrası görüşmeye Oktar’ın yöneticileri Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu katıldı. Bu toplantı sonrası 2007’deki dosyanın gidişatı yön değiştirerek operasyona dönüştürülmeden sonlandırıldı.

BİLİRKİŞİYİ AĞIRLAMIŞLAR

Hakan Atilla davasına bilirkişi olarak atanan Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz’in, 2013-2014 yıllarında Oktar suç örgütü tarafından ağırlandığı, uçak biletleri ve otel ücretlerini örgüt tarafından ödendiği belirlendi.

Örgüt neden yardım istedi?

FETÖ’nün gerek TÜBİTAK yapılanması gerekse bilişim teknolojileriyle ilgili çok sayıda uzman kadrosunun olmasına rağmen neden Oktar Grubu’na bağlı kişilerden yardım istediği ise bilinmiyor. İki şüpheli Bora Yıldız ve Mehmet Ender’in geçmiş dönemlerde FETÖ ile irtibat halinde olup olmadıkları, savcılık tarafından mercek altına alındı.