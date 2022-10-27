Oktar’ın savunması çöktü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasına müdahil oldu. Bakanlık, soruşturma örgüt eliyle devlete karşı işlenen suçlar kapsamında olduğu için davaya müdahil olmuyordu. Örgüt üyeleri ise bakanlığın davaya müdahil olmamasını “suçsuzluklarının ispatı” olarak gösteriyordu. Dava sürerken, Adnan Oktar Suç Örgütü tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden 91 mağdur ile 11 müşteki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikayette bulundu. Cinsel suçlar yönündeki şikayetler üzerine harekete geçen bakanlık, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak davaya müdahil olmak istedi. Mahkeme talebi kabul etti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya resmen müdahil oldu.

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