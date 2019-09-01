Gündem Oktay ile Pence Polonyada görüştü
POLİTİKA

Oktay ile Pence Polonya'da görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Oktay, Teksas'ta meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler dolayısıyla Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Oktay, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

  • İkili ve bölgesel ilişkileri görüştüler
  • Oktay ve Pence, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.
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