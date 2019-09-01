Oktay ile Pence Polonya'da görüştü

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GATA'da örgüt bulamadılar: Yüzlerce askeri yaktılar şimdi özel hastane açtılar

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki ihanet gecesine kadar gelen süreçte 'TSK'da yeni yapılanma sürecini' ilmek ilmek ördüğü her geçen gün daha net bir şekilde görülüyor. Örgüt, bu plan çerçevesinde yüzlerce vatansever insanı 'askerliğe elverişsiz' raporuyla harp okullarından attı ve bu isimler yerine kendi mensuplarını getirdi. FETÖ'cü doktorların sahte raporlarıyla önü kesilen ve askeriyeden atılan öğrenciler bugün gelinen noktadan şikayetçi. Yenisafak.com'a konuşan kimi mağdur isimler kendilerinin 7-10 yıl kaybettiğine işaret ederek, "Bugün TSK'nın savaş pilotu açığının en önemli sebebi olan, 15 Temmuz sürecine katkı sağlayan ve bizleri mağdur eden örgüt mensupları hiçbir şey olmamış gibi serbest bırakıldılar ve özel hastanelerde görev aldılar" görüşünü paylaştı.