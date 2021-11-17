Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi

Küçükçekmece'de bir okulun teneffüs saatinde okul yönetimi tarafından çalınan, son günlerin trend şarkısı 'Bilmem mi' minikleri adeta coşturdu. Teneffüse çıkan çocukların haykırırcasına hep bir ağızdan söylediği şarkı sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan şarkıyı söyledi

Tenefüs saatinde okul bahçesinde bulunan yüzlerce öğrenci okul bahçesinde hep bir ağızdan 'Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın' dedi. Sefo'nun da o anları Twitter'da paylaşması ile görüntüler viral oldu.

OYNAT 00:59 Çekmeköy'de öğrenciler 'bilmem mi?' şarkısıyla coştu İstanbul Küçükçekmece'deki bir okulda şarkıcı Sefo'ya ait 'Bilmem mi?' şarkısı hoparlörden verilince bahçede olan öğrenciler popüler şarkının çalınmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Kalabalık öğrenci grubunun hep bir ağızdan şarkıya eşlik ettiği o anlar ise sosyal medyada viral oldu. Okulda konser vermek isteyen Sefo'nun talebine MEB'den yeşil ışık geldi. BiP'te paylaş

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MEB'DEN YEŞİL IŞIK

Rapçi Sefo viral olan görüntülerin ardından bir tweet daha atarak o okulda konser vermek istediğini dile getirdi.

Çok gecikmeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den olumlu yanıt geldi. Sefo, bu haberi sosyal medya hesabından "Güzel haber geldi, herkese teşekkürler" diye paylaştı.

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Az önce videoyu gösterip bu talebi ilettim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi @AliYerlikaya ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, olumlu karşıladılar. Umarım konserde görüşürüz. Harikasın Sefo 👏🏻 https://t.co/FKpY43FUqk pic.twitter.com/ZLSKhv7DTd — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 17, 2021



