Gündem Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar
YEREL GÜNDEM

Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesine büyük destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ilçedeki 7 noktaya kurduğu portatif yüzme havuzları ile çocuklar okul bahçesinde uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme öğreniyor. Mudanya ilçesinde Mütareke İlkokulu bahçesine kurulan ve büyük ilgi gören havuz da hem çocukları hem velileri mutlu etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar
Okul bahçesinde yüzme öğreniyorlar

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen ‘Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar’ projesi kapsamında Osmangazi’de Pilot Sanayi İlkokulu, Nilüfer’de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu, Yıldırım’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Mudanya’da Mütareke İlkokulu, Yenişehir’de Aydoğdubey İlkokulu, Orhangazi’de Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafakemalpaşa’da Mustafakemalpaşa Ortaokulu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Yarı olimpik yüzme havuzlarına yakın olarak 12x24 metre ebatlarında ve 1.20 metre derinliğindeki havuzlarda 25 Ağustos’a kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çeşitli incelemelerde bulunmak için gittiği Mudanya’da çocukların yüzme keyfine tanıklık etti. Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve AK Parti Bursa İl Başkan Vekili Mustafa Yavuz ile birlikte çocuklarla sohbet eden, startını kendisi verdiği yüzme yarışında dereceye giren çocukları tişörtle ödüllendiren Başkan Aktaş, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Proje kapsamında 7 ilçede 10 bin çocuğa oluşmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Yüzme sporu herkesin ilgi gösterdiği bir spor. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız havuzlar var ama takdir edersiniz ki yeterli gelmiyor. Sıcak yaz günlerinde, bir taraftan telafi eğitim faaliyetleri devam eden okullarımızda bu imkanları çocuklarımıza sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız da 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde spor okulları projesini hayata geçirdi. Bizler de bu çerçevede 7 okulumuzda yüzme havuzu kurduk. Görüyoruz ki çocuklarımız gayet mutlular” diye konuştu.

Havuz 2 yıldır kapalı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak Mudanya Belediyesi açılan dava sonucu Büyükşehir’in elinden yapı olimpik yüzme havuzunun 2 yıldır kapalı olduğunu da hatırlatan Başkan Aktaş, bu havuzun açılması için Mudanya Belediyesi’ni çağrıda bulundu. Mudanya’da çocukların yüzme öğrenme isteklerini yine Büyükşehir Belediyesi’nin karşıladığını kaydeden Başkan Aktaş, “Biz burada yüzme havuzu yapmıştık. Mudanya Belediyesi bu havuzu bizim elimizden aldı. Onların arazisine yapıldığı için, o gün bir meclis kararı alınmadığı için. Nihayetinde hukuk zaferi olarak topluma lanse edildi bu olay. Bugün görüyoruz ki 2 yıldır Mudanya'nın yüzme havuzu kapalı. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi yine imdada yetişti. Çocuklarımızın yüzme öğrenebilmesi için bu imkanları çocuklarımıza sağladı. Ben bu vesile ile tekrar Mudanya Belediyesi’ni o yüzme havuzunu çocuklarımızla buluşturmaya davet ediyorum. Bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Geleceğimiz olan yavrularımızın bu mutluluğunu görmek bizim için son derece büyük bir gurur. Bizim her şeyimiz onlar, geleceğimiz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar da onlar için” dedi.

Abone Ol Google News
Başrolünü bile ağlatan film

Başrolünü bile ağlatan film

Şafak Vakti'ni çekmek Erkan Petekkaya için hiç kolay olmadı.
Duygulandıran oyun

Duygulandıran oyun

​Plastik atık toplayan küçük çocuk dinlenirken böyle eğlendi.
Yönetmeliğe uymuyor raporuna rağmen güçlendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi binası yıkılacak

​İl Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti, polis memuru gözaltına alındı.

​Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde 24 gözaltı.

Kendi uçan arabasını yaptı

Kendi uçan arabasını yaptı

Çocukluğundan beri hayalini kurduğu rüyasını gerçekleştirdi.
Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltında: Şüpheliler arasındaki Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı
Hayat

Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltında: Şüpheliler arasındaki Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı

Konya'da 3 yıl önce işlenen ve katil zanlıları hala bulunamayan Büyükşen cinayetiyle ilgili kör düğüm çözülüyor. Cinayeti araştırması için kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu çiftin kızı Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ve bazı aile üyelerinin de aralarında olduğu şüpheli 24 kişi gözaltına alındı. Cinayet tanığı ve şüphelisi olan Büşra Büyükşen sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve götürüldü. Çiftin doktoru olan oğlu Osman Büyükşen de keşfe katıldı ve zaman zaman kız kardeşine olay günüyle ilgili sorular sordu. Şahısların sorgusu devam ediyor.
Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü
Gündem

Çumra Dedemoğlu’daki yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Gönüllü İtfaiyecilik Projesi” kapsamında eğitim verdiği itfaiyeciler, yine Büyükşehir tarafından mahallere verilen yangın söndürme tankerleri ile yangınlara erken müdahalede etkin rol oynuyor. Çumra’ya bağlı Dedemoğlu Mahallesi’nde çıkan yangın, gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı
Gündem

Cami bahçesindeki eski tabuttan cephanelik çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.