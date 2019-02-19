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Iğdır'da okul müdürüne pompalı silahla saldırı - Iğıdr yerel haberleri

Okul müdürüne pompalı tüfekli saldırı

Iğdır merkez Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı makamında pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Çarklı, kendini yere atarak kurtulurken, saldırgan jandarmaya giderek teslim oldu. Olayın ardından okulun boşaltıldığı öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Olayın ardından okula gelen güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Olayın ardından okula gelen güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze 18 kilomekte uzaklıktaki Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre aynı köyde ikamet eden Abdullah D., elinde pompalı tüfekle okul müdürünün makamına girdi ve iki el üst üste ateş etti.

Saldırıda mermilerden biri kaşını sıyıran Celal Çarklı, kendini yere atarak hayatını kurtardı. Silah seslerini duyup müdür Çarklı'nın makamına gelen öğretmenlere de, 'Yaklaşmayın vururum' diyen saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Jandarmaya teslim oldu

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan saldırganın ise jandarmaya giderek teslim olduğu açıklandı. Pompalı tüfeği şemsiye altında içeriye sokan Abdullah D.'nin, veli olmadığı, neden saldırıda bulunduğu ise henüz öğrenilemedi.

Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı.

  • Olaydan hemen sonra köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Saldırı anında makamında olan okul müdürümüz kendini yere atarak mermilerden korumuş. Müdür beyin köylüsü olan saldırganın bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Okul müdürümüz saldıganın kendini öldürmek için ateş açtığını söyledi ve makamda da mermi izleri bulunmakta. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri okulda çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

3 katlı 10 derslikli 220 öğrencisi olan okulu boşaltan ve etrafında güvenlik önlemi alan jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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