Okul servislerine ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, öğrencilerin servislerle okula huzur ve güven içinde ulaştırılmaları ve ebeveynlerin çocuklarını trafik güvenliği endişesi yaşamadan okula göndermelerini sağlamak için okul servislerini sıkı takibe aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla "Güvenli Eğitim Uygulaması” yapıldı.
660 servis trafikten men edildi
- Toplamda 65 bin 207 okul servis aracı denetlenirken, 3 bin 39 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan bin 493 şahıs yakalandı.