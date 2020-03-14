Okul servislerine ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı, öğrencilerin servislerle okula huzur ve güven içinde ulaştırılmaları ve ebeveynlerin çocuklarını trafik güvenliği endişesi yaşamadan okula göndermelerini sağlamak için okul servislerini sıkı takibe aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla "Güvenli Eğitim Uygulaması” yapıldı.

GÜNDEM İstanbul’da 5 bin 192 okul servisi denetlendi 3 bin 887’sine ceza kesildi

660 servis trafikten men edildi

Toplamda 65 bin 207 okul servis aracı denetlenirken, 3 bin 39 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan bin 493 şahıs yakalandı.