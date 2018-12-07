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İstanbul Sarıyer'de TIR dehşeti

Okul yolunda ölümden saniyelerle kurtuldular

Sarıyer'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR önce okul duvarına ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen iki kadın ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
İstanbul Sarıyer'de TIR dehşeti
İstanbul Sarıyer'de TIR dehşeti

İstanbul Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana gelen kazada, Hamza Dire'nin yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle TIR'ın kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı kaymaya başlayan TIR önce okul duvarına ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada TIR sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Dire, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza yapan TIR'ı yoldan çekmek için vinç çağırıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından TIR vinç yardımıyla yoldan çekildi.

BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ

Kazanın gören Solmaz Sorakfan, "Burada dönerken sanırım tekerleği patladı. Sonra buradaki duvarlara çarptı. Burada bir çocuk olsaydı çok kötü olurdu. Normalde çocuğum servisle gidiyor. Bugün ben kendim almaya geldim. Burada büyük bir facia olabilirdi. İyi ki kaza sırasında kimse yoktu" dedi.

TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Kaza anı bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen iki kadın TIR'ın üzerine geldiğini görünce koşarak, yolun karşısına geçiyor.

Kontrolünü kaybeden TIR sürücüsü okul yolunda kaza yaptı
OYNAT
Kontrolünü kaybeden TIR sürücüsü okul yolunda kaza yaptı
Sarıyer'de yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR önce okul duvarına ardından da bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen iki kadın ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Kazada TIR sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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