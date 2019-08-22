Okula alışamazlarsa destek gerekebilir

Klinik Psikolog Buse Başköylü, yaklaşan eğitim ve öğretim dönemi öncesi veli anne ve babalara uyarılarda bulundu. Başköylü, özellikle küçük yaş gruplarında okula oryantasyon sorunu yaşayan çocuklarda mutlaka psikolojik destek alınması gerektiğini söyledi. Başköylü, "Okul fobisi dediğimiz bir durum olduğu zaman çocuklarda akademik olarak başarının düşük olması, okula alışması oldukça zor bir süreç oluyor. Annenin çocuğa çok bağımlı olduğu durumlarda da okul fobisi görülebiliyor. O yüzden okula alıştırma sürecinde destek alınması önemli bir konu oluyor" diye konuştu.

Buse Başköylü

PSİKOLOJİK OLARAK HAZIR DEĞİLDİR

Okula oryantasyon sürenin uzamasını ve bazı sıkıntıların artarak devam etmesi durumunda destek alınması gerektiğini belirten Başköylü, "Eğer çocuk okula giderken karın ağrısı gibi belirtiler gösteriyorsa ancak gerçekte bir tıbbi olarak karın ağrısı yok ise okula gitmemek için çeşitli bahaneler üretiyorsa çocuk okula hazır değil demektir. Ancak bu okula hazır olmama süreci gelişimsel olarak değil, çocuğun psikolojik olarak okula hazır olmadığını göstermektedir" dedi.