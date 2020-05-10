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Okuldaki hırsız kameradan kaçamadı

Gaziantep’te okulların kapalı olmasını fırsat bilen hırsızların dizüstü bilgisayarı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan hırsızlar cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Hırsızlara suçüstü
Hırsızlara suçüstü


Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 hırsız kapalı olan okula girerek öğretmenler odasında bulunan bir dizüstü bilgisayarı çaldı. Girdikleri okulun koridorlarında dolaşan hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.

Hırsız, kameralara yakalandı.

Kameradan kimlikleri tespit edildi

Güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edildi
Hırsızlık olayının anlaşılmasıyla ihbar üzerine okula gelen polisler yaptıkları çalışma sonucu 2 hırsızın kimliklerini belirledi. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 hırsız yakalanarak çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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