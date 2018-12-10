Okuldayken iş teklifi geliyor

Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrenciler, makine veya güverte zabiti olarak gemilerde iş imkanı buluyor.

Samsun’da gemi yapımı ve denizcilik alanında eğitim veren Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencilerine daha okul bitmeden iş teklifi geliyor. Samsun’da yaklaşık 10 yıl önce açılan Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrenciler, makine veya güverte zabiti olarak gemilerde iş imkanı buluyor.

Gemi makineleri ve gemi yönetimi ile çelik gemi yapımı konusunda eğitim alan öğrenciler, okuldaki gemi motorları üzerinde de çalışarak deneyim kazanıyor. Gemi parçaları ve çizimi alanında ders gören öğrenciler, tasarım alanında da kendilerini geliştiriyor.

Gemi yönetimi alanında ise gemi kumanda merkezleriyle aynı özellikte bulunan köprü üstü simülatörlerinde eğitim alan öğrenciler, mezuniyetin ardından uluslararası geçerliliğe sahip IMO Control Sertifikası sahibi oluyor.

‘10 YILDA 800 MEZUN’

Hizmet verdikleri 10 yılda yaklaşık 800 öğrenciyi mezun ettiklerini ifade eden Okul müdürü Mümin Akça, mezun olan öğrencilerin makine veya güverte zabiti olarak gemilerde rahatlıkla iş bulabildiğini dile getirdi. Bazı öğrencilerin staj döneminde yüksek maaşla işine başladığına değinen Mümin Akça, “Diğer öğrencilerimiz ise yüksekokul ve 4 yıllık fakültelere gitmek istedikleri için işe girmiyor. Öğrencilerimize uluslararası geçerliliği olan IMO mevzuatı çerçevesinde ders veriyoruz. Bu yüzden isteyen öğrenci başka ülke gemilerinde de çalışabiliyor. Dünya ayaklarının altında” diye konuştu.

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GÜNDEM Akdeniz kalkanı