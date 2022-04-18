Okullar açıldı trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 53'e yükseldi.
İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 53 gösterdi.
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Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı.
Rusya Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve bunun için saat vermişti.
'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı.
Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.
Ukrayna'nın Odesa Milletvekili Oleksiy Goncharenko, kentteki birliklerin 'sonuna kadar savaşacaklarını' söyleyerek Rusya'nın teklifini reddetti.
ariupol'un devam eden kuşatmayı 'gerçek bir soykırım' olarak nitelendiren Goncharenko, 'Dün onlarla konuştum ve sonuna kadar savaşacaklarını biliyorum' dedi.
BBC'ye konuşan Ukrayna milletvekili Oleksiy Gonçarenko ise Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi.
ABC televizyonuna konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise 'Şehir hala düşmedi' dedi ve Ukrayna askerlerinin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Shmyhal, bu hafta Washington'da yapılacak Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarına katılacağını ve Ukrayna için daha fazla mali yardım isteyeceğini söyledi.
Ukrayna'nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rusya'nın en yoğun bombardımanına maruz kalan ve en çok hasar gören şehir. Mariupol, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekâtı açısından oldukça önemli. Peki neden?<br><br>Mariupol'u almanın Rusya açısından önemli bir stratejik kazanım, Ukrayna içinse büyük bir darbe olmasının dört ana nedeni var. Coğrafi olarak, Mariupol şehri haritada küçük bir alanı kaplıyor, ama Kırım Yarımadası'ndan harekete geçen Rus kuvvetlerinin önünde engel oluşturuyor.
Bu kuvvetler, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle bağlantı kurmak için kuzeydoğuya doğru ilerlemek istiyor.
<br>İngiltere Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'nın eski komutanı General Richard Barrons, Mariupol'u ele geçirmenin Rusya'nın savaş çabaları için hayati önem taşıdığını söylüyor:<br><br>\"Ruslar bu savaşı başarıyla sonuçlandırdıklarını hissettiklerinde, Rusya'dan Kırım'a bir kara köprüsünü tamamlamış olacaklar ve bunu büyük bir stratejik başarı olarak görecekler.\"
Mariupol ele geçirilirse, Rusya da Ukrayna'nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80'inden fazlasının tam kontrolünü elde etmiş olacak, deniz ticaretini kesecek ve onu dünyadan daha da tecrit edecek.<br><br>Kenti savunan Ukraynalılar son üç haftadır ilerleyen güçlere karşı direnerek çok sayıda Rus askerini meşgul etmeyi başardılar. Şehri hızlı bir şekilde ele geçiremeyince Rus komutanları, eski kuşatma taktiklerinin 21. yüzyıl versiyonuna başvurmaya yöneldi.
Mariupol'u top, roket ve füze yağmuruna tuttular; şehrin yüzde 90'ından fazlası hasar gördü. Ayrıca elektriğe, ısıtmaya, temiz suya, gıdaya ve tıbbi malzemelere erişimi kestiler; insan yapımı bir insani felaket yarattılar. Moskova ise 21 Mart saat 05:00'e kadar teslim olmayı reddettiği için Ukrayna'yı suçluyor. Ukraynalı bir milletvekili Rusya'yı \"Mariupol'u aç bırakarak teslim almaya çalışmakla\" suçladı.
Ukrayna, şehri son askerine kadar savunma sözü verdi. Durum gerçekten de o hale gelebilir. Rus birlikleri yavaş yavaş merkeze doğru ilerliyor. Herhangi bir uygulanabilir barış anlaşması olmadığından, Rusya muhtemelen bombardımanını yoğunlaştıracak ve bunu yaparken kenti savunan silahlı güçlerle sayıları hala 200 binden fazla olan sivil nüfus arasında neredeyse hiç ayrım yapmayacak.<br><br>Rusya, Mariupol'de kontrolü ele alırsa, 1000 kişilik tabur taktik grupları halinde organize olmuş 6000'e yakın askerini, Ukrayna çevresindeki diğer Rus cephelerini güçlendirmek için kullanabilecek.
Bunları nerede yeniden konuşlandırılabileceğine dair birkaç olasılık var:<br><br>Donbas bölgesinde Kremlin yanlısı ayrılıkçılarla savaşan Ukrayna birliklerini kuşatmak üzere kuzeydoğuya ilerlemek<br>Batıya, Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan son kapısı olacak Odessa'ya doğru ilerlemek<br>Kuzeybatıda Dnipro şehrine doğru ilerlemek<br>Ukrayna'dan Rusya'nın 'Mariupol'ü teslim edin' talebine ret
Ukrayna birlikleri Azovstal fabrikasına sıkıştı: Rusya saat verip şartlarını açıkladı
Ukrayna'da savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı. Rus ordusu ise Ukrayna kuvvetlerine hayatta kalmaları için saat verip şartlarını açıkladı.
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İstanbul Silivri’de bir villada ele geçirilen ve 20 bin doğumda bir rastlanabilen bir tür olan albino Bengal kaplanı yavrusunun yeni yuvası Gaziantep Hayvanat Bahçesi oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri yavruyu, Türkiye’de vahşi hayvanların bakımına en uygun yer olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirerek tedavisi ve bakımı için teslim etti.
Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyesinin ismini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve vatandaşlar koydu. Bu sene şehrin aldığı yoğun kar yağışı ve tüy renkleri vesilesiyle yavru kaplanın ismi “Kartopu” olarak belirlendi.
Koruma altına alınana ve sağlığı gün geçtikçe yerine gelen Kartopu, buz mavisi gözleri ve beyaz rengiyle ilgiyi kısa sürede kendine çekmeyi başardı.
Yavru Kartopu’na ekiplerce şu anda azar azar tavuk eti veriliyor, anne sütüne yakın olması için içeceği laktozsuz süte bıldırcın yumurtası sarısı konuluyor.
Kartopu ile tanışması sonrası konuşan Başkan Fatma Şahin, “Büyük bir heyecanla ailemizin yeni üyesiyle tanışmak için geldik. Bende çok beğendim buz mavisi gözleriyle çok özel bir cins. Dünyada çok aza bulunan türlerden bir tanesi. Bu aile kaplanları, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşidi olan çok özel bir aile. Binlerce çocuğumuz aileleriyle bu aileyi ziyarete geliyor. Böyle bir beyaz kaplanın burada olması buz mavisi gözleriyle ailemizi güçlendirdi. Daha önce gördüm diyen vatandaşlara gelin birde Kartopumuzu görün diyoruz. Gelsinler buz mavisi güzel renklerini görsünler. Bu kaplan bu aileye inşallah uğurlu gelir. Çünkü bu aile çok üreten doğum oranlarıyla çok özel bir aile. Avrupa’da 3’üncü dünyada 4’üncü sıradayız çeşit ve sayıda. Herkesi, Türkiye’de ki bütün çocukları yeni Kartopumuzla tanışmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Kartopu’nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Bütün kan tahlillerini yaptık, genel durumları iyi biraz zayıf düşmüş. Sabah akşam beslenmesine dikkat ediyoruz. Anne sütüne yakın olması için sütün içine bıldırcın yumurtası sarısını koyuyoruz, mama ile takviye ediyoruz. Gün geçtikçe ağırlığı artıyor genel durumu düzeliyor” diye konuştu.
İstanbul’da ele geçirilen “Bengal Kaplanı” Gaziantep’e getirildi
İstanbul’da ele geçirilen “Bengal Kaplanı” Gaziantep’e getirildi
İstanbul’da ele geçirilen “Bengal Kaplanı” Gaziantep’e getirildi
İstanbul’da ele geçirilen “Bengal Kaplanı” Gaziantep’e getirildi
İstanbul’da bir villada ele geçirilmişti: Bengal Kaplanı Gaziantep’e getirildi
İstanbul Silivri'de bir villada kaçak olarak beslenirken yakalanarak koruma altına alınan albino Bengal Kaplanı yavrusu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yavruya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vatandaşlarla yaptığı mini anket sonucunda “Kartopu" ismi konuldu.