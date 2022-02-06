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EĞİTİM

Okullar ikinci döneme hazır

Yarın ikinci döneme başlayacak olan okullarda koronavirüse karşı hazırlıklar tamamlandı. Sınıfların köşe bucak dezenfekte edildiği okullarda Omicron varyantına karşı korunmak için sıkı önlemler alınırken maske ve kolonya temin ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ikinci döneme hazır
Okullarda eğitim için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Günlük vaka sayısının 100 bini aşması nedeniyle okullarda ikinci dönem için daha sıkı önlemler alındı. Öğrenciler ve veliler çeşitli seminerlerle online bilgilendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullara her bir sınıf için 50 adet maske ve 1 lt. kolonya yolluyor ve bitmesi halinde yenilerini yollayarak okulların virüse karşı korunması için yardım sağlıyor. Verilen maskeler ise meslek lisesi öğrencilerinin imalatı olduğu için ücretsiz temin ediliyor.

HİJYEN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Her katta maske ve dezenfektan kutusu, öğrencilerin görebilecekleri yerlerdeki uyarı levhalarını yenileyerek virüse karşı önlem alınan okullarda, tüm kat ve koridorlar temizlenerek dezenfekte edildi. Okullar açıldığında ise ders öncelerinde ve ders sonralarında genel temizlik, günde 1 kez de dezenfektanla hijyen çalışması yapılacak. Öğretmenler de derse başlarken öğrencilere gerekli uyarılarda bulunacak.

15’ER KİŞİLİK SINIFLAR

Virüse karşı alınan önlemlerden biri de 30 kişilik sınıfların 15 kişiye düşürülmesi. Omicron varyantının diğer varyantlara karşı daha bulaşıcı olması nedeniyle sınıftaki öğrenci sayısı yarı yarıya azaltıldı ve sosyal mesafeye uygun sınıflar oluşturuldu.

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