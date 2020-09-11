Okullar ne zaman açılacak? Detaylar belli oldu

Tüm dünyada yaşamı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının ülkemizde etkisini arttırmasından sonra okulların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Binlerce öğrenci ve veli tarafından son günlerde en fazla merak edilen konu başlıkları arasında "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu geliyor.

Kabine toplantısının hemen ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem yüz yüze hemde uzaktan eğitimi kapsayacak bir sistemin devreye sokulacağı açıklamasında bulunmuştu.31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde eksik kalan konu ve başlıklar TRT EBA TV üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar ile başlamıştı.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Daha önce 21 Eylül'de başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitim konusunda son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Bakan Selçuk açıklaması şu şekilde;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 Bakan Ziya Selçuk, 'EBA Canlı Sınıfı'nı ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı açılışında Ankara Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleriyle birlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sınıflardan öğrencilerin canlı derslerine katıldı. BiP'te paylaş

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Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.

Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.

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12 EKİM'DE OKULLAR AÇILACAK İDDİALARI DOĞRU MU?

Bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gittiklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre, 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. "

Bakan Selçuk'un bu ifadelerinde vurguladığı üç haftalık değerlendirme sürecinin son günü 12 Ekim'e denk gelmektedir. Bu nedenle bazı kesimler tarafından 12 Ekim tarihi tüm sınıflar için okulların açılacağı tarih olarak yorumlanmıştır.

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OKULDA KALIŞ SÜRELERİ AZALTILACAK

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasının önemli olduğunu belirten Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak, azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanılarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır. Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. "

OYNAT 01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapı bulunduğunun altını çizdi.

Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik verdiklerini ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkanı sağladıklarını belirten Selçuk, 1'inci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladıklarını ifade etti.

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Bakan Selçuk, "Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;

"Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir."

OYNAT 00:00 Bakan Selçuk tarih verdi: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, '31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik' dedi. BiP'te paylaş

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