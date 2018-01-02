Okullar ne zaman tatil olacak

2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. 15 tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı takvim ile ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusuna cevap verdi. Tatil planı yapan öğrencilerin heyecanla beklediği tarih netleşmiş oldu. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor? 2018 Okullar ne zaman kapanacak ? Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tarihi Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı.

2017-2018 eğitim öğretim tatil takvimi

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı, 18 Eylül 2017 Pazartesi başladı, 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek.

Hazırlanan 2017-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı ve 19 Ocak 2018 Cuma sona erecek.

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Yarıyıl tatili , 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

2018 yılı resmi tatiller

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve SporBayramı (Cumartesi) 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü) 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü) 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü) 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil