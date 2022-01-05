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EĞİTİM

İki ilde okullar tatil edildi

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle bugün eğitime ara verildi. Gümüşhane kent merkezinde de, 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okulları bir günlüğüne tatil etti, hamile ve engelli kamu personeline idari izin verdi.

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Haber Merkezi İHA DHA
Okullar tatil mi? İki ilde okullar tatil edildi!
Kar yağışı ve buzlanma okullar tatil ettirdi.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle bugün eğitime ara verildi.

Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ilçede, ilk ve orta dereceli okullarda bugün için eğitme ara verildi. Bölgedeki kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Gümüşhane il genelinde tatil edildi

Gümüşhane Valiliği kent merkezinde 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle il genelindeki tüm okulları 1 günlüğüne tatil etti, hamile ve engelli kamu personeline idari izin verdi.

Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 5 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Yüksek kar örtüsü nedeniyle yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının da büyük önem arz ettiği ifade edildi.

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