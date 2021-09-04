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EĞİTİM

Okullara maske kumaşı bağışı

Ankaralı sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’in girişimleriyle başkentteki okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullara maske kumaşı bağışı
Nurettin Özdebir (Sol)

Ankaralı sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’in girişimleriyle başkentteki okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışında bulundu. Kumaşlar Ankara’daki meslek liselerinde maske haline getirildikten sonra okulların ihtiyaçları için kullanılacak.

  • ASO’dan yapılan açıklamaya göre, maske kumaşlarının Milli Eğitim Bakanlığına teslimiyle ilgili ASO’da protokol imzalandı. ASO Başkanı Özdebir, burada yaptığı konuşmada, ASO’nun imkanları doğrultusunda katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.
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