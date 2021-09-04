Okullara maske kumaşı bağışı

Ankaralı sanayiciler, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir’in girişimleriyle başkentteki okullara dağıtılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına 5 milyon adetlik maske kumaşı bağışında bulundu. Kumaşlar Ankara’daki meslek liselerinde maske haline getirildikten sonra okulların ihtiyaçları için kullanılacak.
- ASO’dan yapılan açıklamaya göre, maske kumaşlarının Milli Eğitim Bakanlığına teslimiyle ilgili ASO’da protokol imzalandı. ASO Başkanı Özdebir, burada yaptığı konuşmada, ASO’nun imkanları doğrultusunda katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.