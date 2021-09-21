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İSTANBUL

Okullarda temizlik hızla devam ediyor

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde talepte bulunan tüm okulların bakım ve onarımını yapan Beykoz Belediyesi, salgın dolayısıyla hijyenin önem taşıdığı eğitim kurumlarında geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tuvalet temizliği hizmeti veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullarda temizlik hızla devam ediyor ​
Eğitimin temiz ve bakımlı ortamlarda sağlıkla sürmesi için özel kurulan 3 mobil tuvalet temizlik ekibi ilçedeki 76 okulu düzenli ziyaret ediyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde talepte bulunan tüm okulların bakım ve onarımını yapan Beykoz Belediyesi, salgın dolayısıyla hijyenin önem taşıdığı eğitim kurumlarında geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da tuvalet temizliği hizmeti veriyor. Eğitimin temiz ve bakımlı ortamlarda sağlıkla sürmesi için özel kurulan 3 mobil tuvalet temizlik ekibi ilçedeki 76 okulu düzenli ziyaret ediyor. Haftanın her günü 15 okula giden ekipler tuvaletleri temizliyor, lavaboları, aynaları, camları duvarları, kapıları ve yerleri detaylı şekilde yıkıyor.

  • Tüm okulların sırayla temizleniyor olmasıyla salgın döneminde özellikle kapalı ve kalabalık mekânlarda artan hastalık riski de aza inmiş oluyor. Beykoz Belediyesi tuvaletlerde ihtiyaç duyulan sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve havlu kağıt gibi gerekli tüm hijyen malzemelerini de karşılıyor. Temizlik hizmeti öğrencilerin sağlığını korurken aile ve okul bütçesine katkısı dolayısıyla velilerden teşekkür alıyor.
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