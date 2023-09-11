Okullarda verilen din eğitimi HDP'yi rahatsız etti: Din derslerinin zorunlu seçmeli ya da dayatma ile öğretilmesi kabul edilemez

HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, okullardaki dini eğitimi hedef aldı.
MEB'e bağlı İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.
HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit de TBMM'de yeni öğretim yılıyla ilgili açıklamada bulunurken, okullarda verilen din eğitimini hedef aldı.
Çocukları koruma sorumlulukları varmış
Çocukları koruma sorumlulukları varmış
Küçük yaştaki çocukları kandırarak dağa kaçıran terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri defalarca ispatlanan bir partiden vekil olan Koçyiğit,
"Hepimizin çocuklarımızı, öğrencileri ve geleceğimizi korumak gibi bir sorumluluğumuz var"
dedi.
"Bu toplum mühendisliğine geçit vermeyeceğiz"
"Bu toplum mühendisliğine geçit vermeyeceğiz"
Koçyiğit,
"Bu anlamda din derslerinin neredeyse çoğu yerde zorunlu seçmeli ders ya da gerçek anlamda dayatmayla öğretilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade edelim. Bu toplum mühendisliğine geçit vermeyeceğimizi, bu toplum mühendisliğinin bu ülkenin temel birlikte yaşam iradesine dinamit koyduğunu bir kez daha ifade edelim."
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce