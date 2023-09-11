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Okullarda verilen din eğitimi HDP'yi rahatsız etti: Din derslerinin zorunlu seçmeli ya da dayatma ile öğretilmesi kabul edilemez

HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, yeni başlayan eğitim ve öğretim yılına ilişkin açıklama yaparken okullardaki dini eğitimi hedef aldı. Çocukları kandırarak küçük yaşta dağa kaçıran terör örgütü PKK'yı destekleyen bir partinin vekili olan Koçyiğit, "Hepimizin çocuklarımızı, öğrencileri ve geleceğimizi korumak gibi bir sorumluluğumuz var. " dedi. Koçyiğit, "Bu anlamda din derslerinin neredeyse çoğu yerde zorunlu seçmeli ders ya da gerçek anlamda dayatmayla öğretilmesinin kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Elif Karahan
12:11 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, okullardaki dini eğitimi hedef aldı.

HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit, okullardaki dini eğitimi hedef aldı.

MEB'e bağlı İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.

HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit de TBMM'de yeni öğretim yılıyla ilgili açıklamada bulunurken, okullarda verilen din eğitimini hedef aldı.

Çocukları koruma sorumlulukları varmış

Küçük yaştaki çocukları kandırarak dağa kaçıran terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri defalarca ispatlanan bir partiden vekil olan Koçyiğit,
"Hepimizin çocuklarımızı, öğrencileri ve geleceğimizi korumak gibi bir sorumluluğumuz var"
dedi.

"Bu toplum mühendisliğine geçit vermeyeceğiz"

Koçyiğit,
"Bu anlamda din derslerinin neredeyse çoğu yerde zorunlu seçmeli ders ya da gerçek anlamda dayatmayla öğretilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade edelim. Bu toplum mühendisliğine geçit vermeyeceğimizi, bu toplum mühendisliğinin bu ülkenin temel birlikte yaşam iradesine dinamit koyduğunu bir kez daha ifade edelim."
ifadelerini kullandı.


#HDP
#Eğitim
#Gülistan Kılıç Koçyiğit
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