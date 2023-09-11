Okullarda verilen din eğitimi HDP'yi rahatsız etti: Din derslerinin zorunlu seçmeli ya da dayatma ile öğretilmesi kabul edilemez

"Bu anlamda din derslerinin neredeyse çoğu yerde zorunlu seçmeli ders ya da gerçek anlamda dayatmayla öğretilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade edelim. Bu toplum mühendisliğine geçit vermeyeceğimizi, bu toplum mühendisliğinin bu ülkenin temel birlikte yaşam iradesine dinamit koyduğunu bir kez daha ifade edelim."