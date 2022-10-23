Okullaşmada kızlar erkekleri geçti

Eğitimde son yirmi yılda gerçekleştirilen hamleler ve yapılan yatırımlar, okullaşma oranını artırdı. Özellikle kız çocuklarına yönelik sosyal destek kapsamında yapılan şartlı yardımlar ile eğitimde demokratikleşme atılımlarıyla başörtüsü yasağı ve katsayı gibi antidemokratik uygulamaların kaldırılması, kız çocuklarının okullaşma oranlarını da rekor seviyelere ulaştırdı. Okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları yüzde 90’ların üzerine çıktı.

OKULLAŞMA ORANI YÜZDE YÜZE YAKLAŞTI

Beş yaştaki okullaşma oranı yüzde 11’ken, bugün yüzde 95’e ulaştı. Yine ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44’lerden yüzde 95’lere yükseldi. Yükseköğretim kurumlarındaki net okullaşma oranı ise yüzde 14 seviyesinden yüzde 48 seviyesine erişti. Böylece Türkiye, ilk kez son yirmi yılda OECD ülkelerinin okullaşma oranlarına erişti.

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KIZ ÇOCUKLARININ ORANI YÜZDE 95’E ULAŞTI

20 yıllık süreç içerisinde özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarında artış yaşandı. Ortaöğretimdeki kız çocuklarının 2000’li yıllardaki okullaşma oranı yüzde 39 iken bugün yüzde 95’e ulaştı. Kız çocuklarının okullaşma oranları 2014 yılından itibaren yükseköğretim kurumlarında, 2016 yılından itibaren ise ortaokullarda erkekleri geçti.

GÜNDEM Bakan Özer: 2000'li yıllarda kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 39,02 idi bugün yüzde 94,66