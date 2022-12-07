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EĞİTİM

‘Okurken formasyon’ için düğmeye basıldı

YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar, öğrencilerin eğitim süreçleri uzamadan, lisans eğitimiyle birlikte formasyon almalarını sağlayacak çalışmanın başladığını müjdeledi. Özvar, vakıf üniversitelerinin 2023 yılı ücretleri için adil bir artışın yapılması gerektiğini vurgulayarak, mütevelli heyetlerini bu konuda özen göstermeye davet etti.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
‘Okurken formasyon’ için düğmeye basıldı
YÖK Başkanı Prof. Erol Özvar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, pedogojik formasyon eğitiminin lisansla beraber alınabilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Özvar, çeşitli temaslar için geldiği Kastamonu’da Yeni Şafak’ın eğitime ilişkin sorularını yanıtladı.

MÜTEVELLİ HEYETLERİNE ÇAĞRI

Vakıf üniversitelerinin ücret artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak geçtiğimiz dönemde enflasyona karşı eşitsiz artışların önüne geçmek adına önemli bir adım atmıştık. Önümüzdeki dönemlerde de öğrencilerimizin ve velilerimizin mağduriyet yaşamamaları için enflasyona yönelik yapılan ücret artışlarında mevcut ekonomik şartlarda adil artışların gerçekleştirilmesi ve kayıt dönemi sonrasında sürpriz artışlarla karşılaşmamaları için meselenin takipçisi olacağız. Bu doğrultuda tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin de özen göstermeleri gerekiyor ve kendilerine önemli bir görev düşüyor” diye konuştu.

SON İKİ YILDA FORMASYON

Pedagojik formasyon eğitimi nedeniyle öğrencilerin eğitim sürelerinin uzamaması için çalışma yaptıklarını söyleyen Özvar, “Öğrencilerimizin lisans eğitimlerinin son iki yıllarında bu eğitimi almaları için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimiz halihazırda öğrencilik statüsündeyken formasyon eğitimlerini alacakları için bu problemin ortadan kalktığını söyleyebiliriz” dedi.

YURT DIŞINDAN 165 BİN BAŞVURU

  • Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısını artırmak için 2012’den bu yana Türkiye Bursları Programı düzenlendiğini hatırlatan Prof. Özvar, şöyle devam etti: “Yurtdışı ve Akraba Toplulukları Başkanlığı 2022 yılı istatistiklerine göre, Türkiye Bursları’na 178 ülkeden, rekor bir düzeyde, 165 bin civarında başvuru gerçekleşmiştir. Diğer taraftan YÖK bursları, devlet bursları ve farklı vakıflarımız aracılığıyla sunulan burslar dikkate alındığında, uluslararası öğrencilerimize maddi imkân sağlamadaki istek ve çeşitlilik göze çarpmaktadır.”

YABANCI ÖĞRENCİLERİN HEDEF ÜLKESİ

“Türkiye’de 2000 yılında yaklaşık 18 bin kayıtlı uluslararası öğrenci var iken, 2022 yılı itibarıyla, 198 ülkeden gelen 300 binden fazla uluslararası öğrenciye sahip olmanın gururunu yaşamaktayız” diyen Özvar, şunları kaydetti: “UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, 2000 yılında tüm dünyada eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının sadece yüzde 0,83’ü Türkiye’de eğitim görürken, güncel verilere göre, tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9’una Türkiye ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye artık uluslararası öğrenciler için hedef ülkelerin başında gelmektedir.”

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