|
Gündem

Olaylı derbi için ifade verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, GS-FB derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Başsavcılık, Stadyum Müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatmıştı.

04:00 - 6/07/2024 السبت
Güncelleme: 05:05 - 6/07/2024 السبت
Yeni Şafak
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada "şüpheli" olarak ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mayıs'taki derbinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Ali Koç dün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Koç, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.


#Ali Koç
#Fenerbahçe
#ifade
#derbi
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? GSB ile KYK başvurusu nasıl yapılır, KYK yurt başvurusu ücreti ne kadar olacak?