Olaylı derbi için ifade verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada "şüpheli" olarak ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mayıs'taki derbinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Ali Koç dün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Koç, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç
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1 ساعة قبل