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Olaysız 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’nin birçok kentinde etkinliklerle kutlandı. Taksim’e, sendikaların küçük gruplar halinde girmesine izin verildi. İzinsiz girmek isteyen 164 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Olaysız 1 Mayıs
Taksim’e, sendikaların küçük gruplar halinde girmesine izin verildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların İstanbul Valiliğince yasaklandığı Taksim Meydanı’na sendikaların küçük gruplar halinde girişine izin verildi. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (Hak-İş) bağlı grup meydana girdi. Başkan Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, birlik, mücadele ve dayanışma gününde Taksim’de olduklarını anlatarak, “Bu mekan bundan tam 45 yıl önce bir kaosun, bir katliamın, bir ihanetin olduğu yerdir. Birlik, mücadele ve dayanışma için bu alanı dolduran emekçiler ne yazık ki kirli bir organizasyonun ve komplonun kurbanı edilmişlerdir” dedi.

qÇeşitli noktalardan izinsiz olarak Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. İstanbul Valiliği’nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul’da Maltepe Sahili’nde yapılan kutlamalara izin verildi.
qÇeşitli noktalardan izinsiz olarak Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. İstanbul Valiliği’nden konuyla ilgili açıklama geldi. Valilik 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul’da Maltepe Sahili’nde yapılan kutlamalara izin verildi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi’ne kadar tüm bölge, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı. Polis, Taksim Meydanı’na çıkan tüm noktalarda kontrol alanları oluşturdu. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Maltepe miting alanına çok sayıda kişi geldi. Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından 1 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlandı.

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