Öldürmek için üzerimize koştular

Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’ya gittiğini belirten Başkan Döğücü, şunları söyledi: “Londra’nın merkezini gezerken terör örgütü PKK ve yandaşlarının mitingine rastladık. Meydandan ayrılacağımız sırada ellerinde terörösitbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri bulunan grup Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine karalama ve iftira içeren sözler sarf etmeye başladı. Sessiz kalmayarak müdahale etmek durumunda kaldık.
HDP PROPAGANDASI
- ‘Katil Türkiye ve Katil Erdoğan’ sloganları atan gruba ‘Yalan söylüyorsunuz herkesi kandırıyorsunuz’ ifadelerini kullandım. Sözlerimi söylememle birlikte bir anda terör destekçilerinin gözlerinin nasıl döndüğünü gördüm. Orada bizi öldürecek gibi üstümüze koşmaya başladılar. Aramızda belli bir mesafe vardı. Polis o mesafeyi aşmalarına izin vermedi. O anda bir darp almadık ama onların gözlerindeki kadın, çocuk ve yaşlı dinleyerek katleden o bakışı gördüm. Strazburg’a gittiğimizde de aynı ifadelerle karşı karşıya kaldık. Avrupa Konseyi’nin Genel Kurulu’nda gördüğümüz tavır da onun adeta gömlek ve ceket giymiş haliydi. Özellikle HDP’li belediye başkanlarının orada vermiş olduğu yalan söylemlerle karşı karşıya kaldık.”