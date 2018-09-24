Öldürüldüğü kesin

Kars'ta kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kızının mezarı başında ağıtlar yakan acılı anne Handan Güzel'in feryadı yürekleri dağladı. Sedanur’un, öldürülmeden önce istismara uğradığı yönündeki ilk otopsi raporu doğrulanmadı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi toprağa verildi. Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda 6 saat süren otopsinin ardından teslim alındıktan sonra ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedanur'un cenazesi, dün sabah saatlerinde köyüne götürüldü.

9 yaşındaki kızları Sedanur'un mezarı başında sinir kirizi geçiren anne Handan Güzel ile baba Abdullah Güzel'in dramı herkesi ağlattı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Evinin önünde helallik alınmasının ardından naaş, köy mezarlığına getirildi. Tören esnasında Sedanur'un annesi Handan Güzel, babası Abdullah Güzel ile bazı yakınları gözyaşına boğuldu. Fenalık geçirerek bayılan aile fertlerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Kılınan cenaze namazının ardından Sedanur'un cenazesi, dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Handan Güzel, evladının mezarına sarılarak ağıtlar yaktı. Aclı annenin feryadı herkesin yüreklerini dağladı.

YENİ GÖZALTILAR YOK

Cenaze törenine Sedanur'un akınlarının yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sedanur'un ailesine taziyelerini ileten Doğan, tarifi imkansız bir acı yaşandığını vurgulayarak, "Umarım bu son olur. Anne babalara tavsiyem, biraz daha dikkatli olalım" dedi. Yeni gözaltıların olmadığını ifade eden Doğan, "Bütün Türkiye'ye vaadimiz olsun, bunu neticelendireceğiz ve sorumlusu kim veya kimlerse Türk adaletinin önüne çıkartacağız" diye konuştu.

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İstismar muamması

Öldürüldüğü kesinleşen 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in ilk otopsisinde istismara uğradığı öne sürüldü ama bu bilgi doğrulanmadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapılan 6 saatlik otopside tecavüz bulgusuna rastlandığı öne sürüldü. İddiaya göre cesette, sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştu. Morarma ve nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, küçük kızın öldürüldüğünü yönünde kesin görüş bildirdi. Alınan kan, DNA ve iç organlarından örneklerle Sedanur’un ölüm nedeni de ortaya çıkacak. Bu arada, istismar haberlerinin medyaya yansımasının ardından bir açıklama yapan Kars Valisi Rahmi Doğan, “Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan ‘otopsi sonuçları açıklandı’ bilgisi doğru değildir. Otopsi için alınan numuneler incelenmek için Van’a gönderilmiş olup neticelenince sonuçlar kamuoyuna açıklanacaktır” dedi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de “Sedanur Güzel’in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır” diye konuştu. İçişleri Bakanlığı’ndan da çıkan haberlere ilişkin, “Tecavüz bulgusuna dair herhangi bir veri yoktur” açıklaması yapıldı.

Ağrı’da ölü bulunan Leyla Aydemir’in annesi Aysel Aydemir, Sedanur Güzel’in annesi Handan Güzel’in acısını paylaştı.

Leyla’nın annesinden t aziye ziyareti

Ağrı’da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in annesi Aysel Aydemir, Sedanur’un annesi Handan Güzel’e taziye ziyaretinde bulundu. Handan Güzel, “Leyla için de dua ediyordum, bir yerden çıksın gelsin diye. Sonu Leyla gibi oldu. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın. Leyla’ya da Sedanur’a da, bu acıyı yaşatan idam edilsin” diye konuştu. Leyla’nın annesi Aysel Aydemir de “Allah kimseye göstermesin, çok zor bir acı, anne olan anlar. Söylenecek bir laf yok, sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

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