Öldürülmeden önce son poz

İstanbul Kadıköy'de iki restoran müşterisinin öldürüldüğü vale terörüne ilişkin görüntüler incelendi, şüpheliler belirlendi.

Kadıköy'de geçen cumartesi gecesi bir restoranın iki müşterisi ile sokakta bulunan valeler arasında çıkan kavgada işlenen çifte cinayetin soruşturması devam ediyor.

Son fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; Caddebostan'da saat 00.15 sıralarında bir restorandan çıkan iki müşteri ile valelerin arasında aracın geç getirilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada restoranın müşterileri Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş (29) kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü.

Sabıkalı oldukları belirlenen iki valenin şüpheli olarak arandığı öğrenildi.

Müşteri olarak geldiği restoranda vale kurbanı olan Emre Ağdaş'ın olaydan kısa bir süre önce fotoğraf çektirip sosyal medyadan yayımladığı ortaya çıktı.