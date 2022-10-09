Gündem Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış Bu nasıl vicdansızlık
ORDU

Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış: Bu nasıl vicdansızlık

Ordu’da cesedi bulunan ve gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı. Anne, bebeği emzirdiği sırada uyuyakaldığını, sabah uyandığında bebeğin öldüğünü fark ettiğini iddia etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış: Bu nasıl vicdansızlık
Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak’ta 6 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltında bulunan Anne Bilge Çapa, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, kendisine yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan annenin kız kardeşi B.Ç. (23) ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'SABAH UYANDIĞIMDA BEBEĞİN ÜSTÜNDE YATTIĞIMI FARK ETTİM'

Bilge Çapa, ifadesinde, kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını söyledi. İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan Çapa, "Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim. Bebeği Ordu Doğum Hastanesi'nde 12 Eylül'de dünyaya getirdim. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Bebeğimi alarak ailemden ayrı yaşadığım evime götürdüm. Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül'de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. Ne yapacağımı bilemedim. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım" dedi.

'BEBEĞİN KONTROLÜ İÇİN HASTANEDEN KIZ KARDEŞİM ARANMIŞ'

İtirafta bulunan Çapa, "Bir süre sonra aile hekimliğinden kardeşimi aramışlar. Bebeği kontrole getirmediğimi söylemişler. Kardeşimin hamile olduğumdan bilgisi yoktu. Ardından kardeşim benimle konuştu. Bebeğin nerede olduğunu sordu, bu işin kötü sonuçları olacağını söyledi. Ben de bunun üzerine 6 Ekim'de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine saat 01.30 veya 02.00 sıralarında gömdüm. Sabah karakola giderek bebeğimin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundum. Polis arama yaptı. Hiçbir şey bulunamayınca, beni emniyete çağırdılar. Gittiğimde dayanamayarak olayı anlattım" ifadelerini kullandı.

'BEBEĞİN BENİM OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM'

Bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö.'nün ise ifadesinde, "Bilge Çapa ile cinsel birlikteliğim oldu. Hamile olduğunu bana söylemedi. Bebeğin benim olup, olmadığını da bilmiyorum" dediği belirtildi. Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından netlik kazanacak.

20 günlük bebeğini bahçeye gömen cani 'anne' adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
20 günlük bebeğini bahçeye gömen cani 'anne' adliyeye sevk edildi

Ordu'da fındık bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu: Kız kardeşler vahşeti itiraf etti
FOTOĞRAF 5
Title
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 933'üncü sokakta meydana geldi. Bir bebeğin gömüldüğü ihbarını alan polis, yapılan çalışma kapsamında Bilge Ç. ile kız kardeşi Beyza Ç.'yi gözaltına aldı.
Title
Kız kardeşler, emniyetteki sorgularında bebeği gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, bebeğin gömüldüğü fındık bahçesinde çalışma yaptı.
Title
Yapılan aramada, poşet içerisinde toprağa gömülü, yeni doğduğu tahmin edilen bebek cesedi bulundu. Bebeğin cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Title
'POŞETİN İÇERİSİNDE GÖRDÜK'

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Ali İngür, \"Hareketlilik görünce dışarıya çıktık. Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar poşetin içerisinde gördük. Kadın galiba 20 gün önce doğum yapmış ve gömmüş diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Hemşire şikayet etmiş diye duyduk\" dedi.
Title
Ordu'da fındık bahçesinde gömülü bebek cesedi bulundu: Kız kardeşler vahşeti itiraf etti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, fındık bahçesinde poşet içerisinde toprağa gömülü yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili Bilge Ç. (26) ile kız kardeşi Beyza Ç. (23), gözaltına alındı.


Yanık Ülke drone ile görüntülendi

Yanık Ülke drone ile görüntülendi

Herkes değerli taşlardan almak için bölgeye akın ediyor.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

EURO 2024 Elemeleri'nde grup kuraları çekildi.
Meselenin takipçisi olacağız

Onur Şener cinayeti açıklaması: 'Olayı istismar etmek ne ahlaki, ne de insanidir' diyerek tepki gösterdi.

'Kılıçdaroğlu hafızdır' iddiasına tepki: Muhalif isimler bile çileden çıktı.

Komşunun sistemi çöktü: 38 kilometrelik kuyruk oluştu.

​Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması.

​Ekonomi ile ilgili çıkışı manşetlere taşındı.

​Başvuru bedeli ve detaylar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.